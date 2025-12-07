俄羅斯潛艇波羅的海頻現蹤 瑞典海軍部長籲壯大規模應對

瑞典海軍作戰部長佩特科維奇（Marko Petkovic）周六（6日）表示，瑞方船艦幾乎每周都在波羅的海遭遇俄羅斯潛艇，一旦俄烏戰爭停火或休戰，俄方活動可能進一步增加。

佩特科維奇表示，莫斯科正持續加強在波羅的海的軍力布局，俄方潛艇出沒已成瑞典海軍的日常，這類目擊事件「非常常見」，而且次數近年來持續增加。

他指出，俄羅斯每年在聖彼得堡與波蘭、立陶宛之間的加里寧格勒飛地生產一艘基洛級柴油動力潛艇，並以「刻意且持續」的方式進行艦隊現代化。

他補充，一旦烏克蘭最終達成停火，俄羅斯可能在波羅的海區域進一步增強軍力，故瑞典海軍必須繼續壯大規模，並掌握整體局勢。

瑞典上月主辦大型北約反潛作戰演習

瑞典海軍上月10日至14日主辦一場大型北約反潛作戰演習，旨在加強北約戰備狀態、互通性和應對水下威脅能力，參與國家包括德國、法國、美國等9國。

瑞典擔憂俄烏戰爭結束後，俄羅斯會增強波羅的海活動。路透社

瑞典海軍主辦大型北約反潛作戰演習。北約官網

瑞典海軍司令諾倫（Johan Norlen）表示，透過分享瑞方在波羅的海地區獨特水下作戰環境下的知識和經驗，能夠增強北約實力，應對當今安全挑戰，是次演習也證明瑞典是一個值得信賴的北約成員。

北約潛艦部隊司令格拉貝（Bret Grabbe）表示，波羅的海國家為北約帶來了令人矚目的反潛作戰能力，而瑞典在維護波羅的海安全中發揮著不可或缺作用。