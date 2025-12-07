馬查多將親領諾貝爾和平獎 委內瑞拉檢方：將視為通緝逃犯
更新時間：12:00 2025-12-07 HKT
挪威諾貝爾委員會主席哈普威金周六（6日）證實，今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）已確認將親臨挪威首都奧斯陸領獎。
委內瑞拉總統馬杜羅去年7月大選贏得連任，但遭到馬查多指控選舉舞弊。自去年8月以來，馬查多一直四處躲藏，直至10月10日獲得諾貝爾和平獎。據報道，馬查多目前仍然藏身委內瑞拉境內。
按照計劃，諾貝爾和平獎正式頒獎典禮將於本月10日在奧斯陸舉行。哈普威金表示，他昨晚已和馬查多聯絡，對方確認將現身奧斯陸出席頒獎典禮。鑒於安全情勢，目前無法提供更多關於日期或她將如何抵達的消息。
馬查多此前表示，她相信贏得諾貝爾獎將為她帶來「很多保護」，使她免受馬杜羅政權的迫害。她又支持美國在加勒比海地區擴大軍事存在，形容此舉是恢復委內瑞拉人民主權的必要措施。
委內瑞拉總檢察長薩博上月表示，馬查多因涉及多宗刑事調查，一旦她身處境外，將被視為通緝逃犯。他強調，委內瑞拉當局已指控馬查多犯有陰謀罪、煽動仇恨罪和恐怖主義罪。
