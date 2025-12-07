印度旅遊勝地知名夜店凌晨大火 釀至少23死︱有片

印度度假勝地果阿一間知名夜店周日發生火災，造成至少23人死亡。

涉事夜店位於北果阿區阿爾波拉（Arpora），於午夜時分突發火災。初步調查顯示，火災是由氣瓶爆炸引起，罹難者有3到4人是遊客。

警方透露，目前已找到所有罹難者遺體，由於火勢集中在夜店最底下廚房區域，大部分遺體都是在廚房找到。

現場火勢猛烈。社交平台X

果阿邦首席部長薩望特在社交平台上發文稱：「對我們所有果阿人來說，今天是非常痛苦的一天。阿爾波拉發生的一起重大火災奪走了23條人命。」

薩望特補充，他已下令對這宗事故進行調查，相關責任人將面臨更嚴厲的法律制裁，任何疏忽行為都將受到嚴厲處理。

果阿位於阿拉伯海沿岸，曾是葡萄牙殖民地，以夜生活、沙灘等海岸氛圍聞名，每年吸引數百萬遊客到訪。