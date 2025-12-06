加拿大將敘利亞從支持恐怖主義名單除名 跟隨英美步調

加拿大周五（5日）將敘利亞從支持名單中移除，並撤銷伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（HTS）的「恐怖實體」認定。

加拿大外交部發表聲明表示，上述決定符合英國和美國等盟友近來的決定，並非草率作出，也符合敘利亞過渡政府為促進當地穩定所付出的努力。

另外，加方仍將維持對56名敘利亞公民的制裁，包括垮台的阿塞德政權前官員、以及阿塞德家族成員。

為能和敘利亞新任總統艾哈邁德・沙拉（Ahmed al-Sharaa）展開密切合作，部分西方國家已相繼將沙姆解放組織從制裁名單中除名，而艾哈邁德・沙拉過去正是「沙姆解放組織」領袖。

艾哈邁德・沙拉訪問美國。路透社

艾哈邁德・沙拉在聯合國大會上發表講話。路透社

上月10日，艾哈邁德・沙拉在白宮同美國總統特朗普舉行歷史性會面，成為自1946年敘利亞獨立以來首位訪問白宮的敘利亞領導人。

9月24日，艾哈邁德・沙拉還在聯合國大會上發表講話，形容敘利亞正在重新奪回在世界各國中應有的地位，並尋求加強與美國和歐盟的經濟聯繫。