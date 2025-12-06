拉脫維亞「出租老公」服務需求火爆 應對女多男少問題

男女比例失衡不僅會降低結婚率和生育水平，還可能導致一系列社會問題。拉脫維亞就因為女多男少，導致許多單身女子無法應付家中雜務。在此背景下，當地「出租老公」服務需求火爆，往往能夠有效解決單身女子生活問題，例如修水管、搬電視等。

歐盟統計局（Eurostat）最新報告顯示，拉脫維亞的女性人口比男性多出15.5%，達到歐盟國家平均三倍、在65歲以上年齡段，年長女性人數甚至是年長男性的兩倍。當地單身女性不僅找不到約會對象，就連做家務都遇到困難。

為了填補全國的「男性空缺」，拉脫維亞有公司推出「租借老公」服務，即時獲得大批單身女子青睞。該種服務主要負責家務，只要花費僅僅幾歐羅，就能請到各種男性前來幫忙。不論是修水電、做木工，或是油漆、修理家電等，「出租老公」公司都會接單。

拉脫維亞首都里加迎接聖誕。路透社

拉脫維亞存在女多男少社會問題。新華社

當地單身女子達尼婭（Dania）是「出租老公」忠實用戶之一。她直言，自己的同事有98%都是女性。達尼婭的朋友贊恩（Zane）也表示，由於國內男性太少，自己的朋友全都跑到國外去找男友了。

「出租老公」服務其實並非拉脫維亞獨有。早在2022年，英國一名女子就將丈夫「出租」給其他女性做雜工而走紅網絡。她丈夫時薪達到44美元，一天可以賺到約280美元，由於預約爆棚，甚至要辭去原本的工作。