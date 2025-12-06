俄烏戰爭｜美烏連日會談 就安全保障框架達成一致

美國國務院周五（5日）發表聲明指，經與烏克蘭代表團連續兩天舉行會談，美烏雙方已就安全保障框架達成一致。

美國總統特使魏特科夫（Steve Witkoff）、總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）當日同烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫、烏武裝部隊總參謀長格納托夫舉行了雙方過去兩周內第六次會議。

聲明指，美烏討論與俄羅斯近期會談的結果以及可能促成結束當前戰事的措施，也討論了維持持久和平所需的威懾能力。，烏克蘭的首要任務是確保達成一項能夠保護獨立和主權、保障人民安全並為繁榮的民主未來奠定穩定基礎的解決方案。

聲明亦強調，任何協議的真正進展都取決於俄羅斯是否願意展現對長期和平的認真承諾，包括採取措施緩和局勢和停止殺戮。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克同日在社交平台發文稱，美國想要一個務實的進程，想要戰爭迅速結束，期待雙方作出妥協。

威特科夫和庫什納周二在克里姆林宮與俄羅斯總統普京進行5個小時會談，討論美方提出28點和平計劃可行性。普京在會後坦言，這是一次必要談話，美方提出了一些俄方願意討論的條款，但有一些條款俄方無法同意，距離達成最終協議預計還有很長一段路要走。