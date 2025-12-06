阿富汗與巴勒斯坦邊境再爆激烈交火 邊境居民開始撤離

路透社引述巴基斯坦及阿富汗官員消息指，兩國軍隊於本周四（5日）晚在接壤地帶再度爆發激烈交火。暫未有傷亡報告，但雙方均指責對方挑起衝突，邊境局勢急劇升溫。

互相指責對方先開火

阿富汗塔利班政府發言人穆賈希德表示，事發地點在阿富汗南部坎大哈省斯平布爾達克鎮一帶。他指巴基斯坦邊境部隊當晚向阿方開火，引發激戰，並批評巴方蓄意破壞此前的停火安排。

阿富汗黎明新聞網報道則引述阿方邊境警察發言人法魯基指，衝突由巴方首先投擲手榴彈引爆，迫使阿方回應。他強調，阿方一直遵守停火協議。

阿富汗與巴勒斯坦互相指責對方先開火。路透社

巴基斯坦總理發言人扎伊迪（Mosharraf Zaidi）在社交平台發文反駁，指事發時是阿富汗塔利班部隊「無端開火」，巴方為保衛邊境才作出「恰當回應」，強調巴基斯坦軍方正保持高度戒備，不容挑釁。

巴基斯坦官員其後證實，雙方於邊境地區確曾進行重火力交火。

據當地消息人士指，雙方在衝突中動用了輕型及重型武器，包括機槍及迫擊炮，造成邊境一帶居民憂慮，已有部分家庭開始撤離進入更內陸地區暫避。

停火談判多次破局 局勢持續緊張

阿富汗與巴基斯坦自今年10月以來已多次在邊境爆發衝突。雙方在卡塔爾與土耳其斡旋下曾達成初步停火協議，並在多哈、伊斯坦堡及利雅得舉行多輪會談，但均未能取得實質進展。

目前兩國均未透露是否會在短期內重新談判，有分析憂慮邊境局勢或進一步惡化。

兩國關係緊張已非首次，邊境安全問題長年困擾雙方，但今次衝突再度升級，國際社會正密切關注後續發展。