美國新版《國安戰略報告》抨擊歐洲盟友 軍事力側重西半球

美國特朗普政府發布新的《國家安全戰略》報告，將歐洲盟友描繪成軟弱無力，嚴厲批評了歐洲長期盟友的移民和言論自由政策，暗示他們面臨「文明消亡的前景」，並質疑他們作為美國夥伴的長期可靠性。

指歐洲盟友「文明消亡」

文件並重申美國在西半球的主導地位，強化了特朗普的「美國優先」理念，質疑美國數十年來建立的戰略關係並將美國利益置於首位。

這份報告罕有地大幅聚焦西半球，將之視為保護美國本土的核心，指出「邊境安全是國家安全的主要元素」，並含蓄提及中國試圖在美國後院站穩腳跟：「美國必須在西半球保持主導地位，這是我們安全與繁榮的必要條件。唯有如此，美國才能在這個區域於必要的時間、地點，自信地展現力量。」

報告並指出，美國 結盟以及提供任何援助的要件，「必須取決於削弱敵對外部勢力衝擊。從掌控軍事基地、港口與關鍵基礎設施，到廣義的戰略資產收購等各方面指導原則皆是如此」。報告闡明「迅速透過談判終止在烏克蘭的敵對行動」是美國核心利益之一，並需降低俄羅斯與其他歐洲國家衝突的風險。但整體而言，在談到俄羅斯時相當克制，對莫斯科幾乎沒有批評。

重新平衡美中經濟關係

報告也花費相當篇幅討論中國，雖然語氣偏硬，但措辭謹慎並特別避免過激用語。 特朗普政府承諾「重新平衡美中的經濟關係，優先考量互惠與公平，以恢復美國的經濟自主權」，同時也說與中國的貿易應保持平衡並「聚焦於非敏感領域」，甚至呼籲「維持與北京真正互利的經濟關係」。

另外，特朗普政府呼籲日本與韓國採取更多行動支援台灣抵禦來自中國的威脅。

計劃趕不上變化

這是特朗普今年1月重返白宮以來，政府發布的第一份國家安全戰略文件。根據法律規定，政府必須發布此類文件。 後續還會有「國防戰略」報告要發表，但預料基本方向會與今天的國安戰略報告類似。

國家安全戰略報告通常在每個總統任內發布一次，作為美國正式宣告自身的全球優先事項，關係到相關機構的預算分配。不過，多任總統曾因任內遇到突發事件，被迫作出偏離「國家安全戰略」規劃的決策。例如九一一恐襲發生後，小布殊政府第一任的戰略大量聚焦於打擊伊斯蘭恐怖主義；拜登上任後花了一年時間投入大量精力撰寫戰略，卻因俄羅斯入侵烏克蘭而被迫重寫。