奧地利最高峰｜女子被遺棄在-8℃山頂凍死 檢控登山經驗者男友過失殺人

奧地利一對情侶一同攀登該國最高的大格洛克納峰（Glockner），屬登山新手的女方快要抵達山頂時已失溫且體力透支，登山經驗豐富的男友卻將她留在山頂，自己下山求救。女子最終凍死在山上，檢方研究案情後，決定以過失殺人罪控告男方。

據奧地利《今日報》報道，這對情侶來自薩爾茲堡，今年1月一起征服海拔3798米的大格洛克納峰。兩人只差50米便抵達山頂的十字架，但女方筋疲力盡，再也無法前進。

裝備不足 體力不支卻沒折反

檢方指出，36歲男方登山經驗豐富，負責策劃這次登山行程，卻在凌晨時分離開已經失溫且意識模糊的女友，讓她毫無防護地留在大格洛克納峰頂十字架下方約50米處，獨自忍受嚴酷的高山環境。

當局分析鑑證報告、手機和運動手錶數據、照片影片等證據，再加上高山技術專家評估，認定男子犯下多項嚴重錯誤。他不但未充分考量女友對高海拔登山活動零經驗，還在緊急救援裝備不充足的情況下，比原定計畫晚了約2小時出發。此外，他竟讓女友使用軟質雪靴、分離式滑雪板等裝備，完全不適合用於混合地形使用。

最令人懷疑的是，男方並未將女友移至避風處，也沒有使用露宿袋或鋁製救生毯提供保暖便直接離開現場。事發當天的天氣條件極為惡劣，風速高達每小時74公里，氣溫只有攝氏零下8度，體感溫度更達零下20度。檢方認為，被告應該及早決定折返。

男方不求救還將電話調靜音

不僅如此，儘管女友的情況十分危急，被告也沒有在天黑之前撥打緊急電話求助。兩人當晚8時50分受困山中，當晚10時50分曾有警用直升機飛越上空，但男方並未發出任何求救信號。經過高山警察多次嘗試聯繫，警方在凌晨12時35分成功與他通話，但通話內容不明。男方在通話後也沒有再次聯繫救援單位，反而將手機調至靜音模式收起，因此錯過了高山警察後續的來電。

直到凌晨3時30分，他將女友獨自留在山中離開，並正式通知救援單位。由於強風影響，直升機無法在清晨進行救援任務，等到上午10時救援隊抵達現場，女方已經死亡。

被告的辯護律師葉利內克表示：「我的當事人對事情的發展感到非常遺憾。」他仍堅持認為這是一場「悲慘的意外」。