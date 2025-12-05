Meta在WhatsApp內建自家AI 歐盟展反壟斷調查

歐盟昨日宣布，已對科網巨擘Meta展開反壟斷調查，以釐清其在旗下通訊應用程式WhatsApp內建自家人工智能（AI）功能的方式，是否違反歐盟的競爭規則。

在宣布啟動調查時，歐盟委員會指出，擔心Meta新發布的一項政策「可能阻止第三方AI供應商透過WhatsApp提供服務」。這項行動是歐盟面對特朗普政府的強烈反彈下，最新一次試圖約束美國科技巨頭的措施。這次調查將依據傳統的反壟斷法律進行，而不是歐盟「數碼市場法」。特朗普曾批評歐盟「數碼市場法」不公平地針對美國企業，並揚言報復。

歐盟正對Meta展開反壟斷調查。（示意圖）路透社

負責反壟斷事務的歐盟執委里韋拉說，歐盟必須「採取行動，防止在數碼領域居於主導地位的企業濫用權力，擠壓創新的競爭對手」。她在聲明中說：「這也是我們調查Meta新政策是否可能違反競爭規則的原因，並判斷是否需要迅速採取行動，以防止對AI領域的競爭造成任何可能無法挽回的損害。」

歐盟指Meta在10月宣布的新政策，將削弱AI供應商透過WhatsApp商用版工具與客戶聯繫的能力。歐盟執委會聲明指出：「在新政策下，競爭的AI供應商可能會被阻擋，無法透過WhatsApp觸及其客戶。」「相對地，Meta自家的AI服務Meta AI仍將可在該平台上供用戶使用。」

意大利反壟斷機構表示，Meta將其AI與WhatsApp整合，可能構成變相強制使用該AI服務，並把自家用戶群引流至這個新興市場。