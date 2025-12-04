安倍遇刺案｜槍手山上徹也親述攻擊安倍原因：他對統一教會影響力大

日本前首相安倍晉三於2022年7月在奈良街頭助選時槍殺，案件今（4日）在奈良法院第14次開庭。槍手山上徹也首次向遺族表達歉意，並表明原本針對的是日本統一教會，「我認為安倍前首相對統一教會有相當大的影響力，所以他成了攻擊目標。」

綜合日媒報道，4日是山上徹也最後一次接受盤問。辯方問45歲的山上徹也為何鎖定安倍為攻擊目標，他說，原本的敵人是統一教會，攻擊目標第一順位是韓鶴子（南韓統一教會會長），其次是其已故丈夫文鮮明（南韓統一教創辦人）文鮮明的子女。山上承認安倍是政治人物，「襲擊的意義有所不同」。

此外，山上今天首度向被害者家族道歉。他說：「包括安倍昭惠女士在內，我對安倍前首相的家人沒有任何怨恨。因為我殺害了安倍前首相，讓他們這3年半承受痛苦，是無可否認的事實。而至親過世，我自己也經歷過。我感到非常抱歉。」

內心積壓憤怒一次過爆發

被告在今年10月首次開庭時已承認犯行，這場審判的主要焦點為量刑。被問到什麼時候決定攻擊統一教會時，山上表示，是在哥哥2015年尋短後不久，母親打電話告訴他時說：「雖然哥哥去世了，但因為教會的捐款，哥哥能上天堂」。律師問那是不是他一生中最憤怒的時刻，他認為沒有準確的一刻，而是「內心積壓的一切全部爆發」。

檢察官問山上：「是否覺得犯下這宗罪行是好事？」他回答說，至少對他自己以及教會裏的受害者而言，可能有好的一面，「但從整體來看牽涉到很多事情，不能一概而論」。

安倍昭惠3日利用「被害者参加制度」出席庭審，她可以對被告提問，也能以被害者身分求刑，但她在庭上並未提問。