俄烏戰爭｜聯大通過無約束力決議　促俄歸還烏克蘭兒童

聯合國大會通過一項決議，呼籲俄羅斯立即無條件送回被「強制移送」至俄羅斯的烏克蘭兒童。目前基輔正與莫斯科尋求談判停火，此問題顯得尤為棘手。決議並無約束力，俄羅斯常駐聯合國副大使稱支持議案等於「支持謊言」。

法新社報道，聯合國大會（UN General Assembly）以91票贊成、12票反對、57票棄權，通過這項不具約束力的決議。俄羅斯是投反對票的國家之一。決議要求俄羅斯聯邦「確保所有被強制移送或驅逐的烏克蘭兒童，立即、安全且無條件返回」。

決議還呼籲莫斯科「立即停止任何形式的強制移送、驅逐、使兒童與家人和法定監護人分離、變更個人身分（包括透過授予公民身分、領養或安置寄養家庭），以及對烏克蘭兒童進行洗腦的做法」。

烏克蘭指控俄羅斯自2022年2月衝突爆發以來，至少綁架了2萬名烏克蘭兒童，目前有超過1850名兒童被尋獲並送回家園。聯大投票前，烏克蘭副外長貝特薩（Mariana Betsa）在講台上表示：「如果我們的孩子不能立即、無條件回家，烏克蘭就不可能實現公正和平。」

俄羅斯承認因安全考量從戰區帶走兒童，但俄羅斯常駐聯合國副大使扎博洛茨卡婭（Maria Zabolotskaya）抨擊該決議「充斥虛假指控」。她說：「每一張投給這項決議的贊成票，都是在支持謊言、戰爭和對抗。每一個反對的聲音，都是在支持和平。」