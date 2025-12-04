Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

赫格塞思稱「二次打擊」時不在場 讚揚上將決定「正確」

即時國際
更新時間：19:05 2025-12-04 HKT
發佈時間：19:05 2025-12-04 HKT

面對在加勒比海執行「持續打擊」的爭議，美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）原本說自己自己「現場」觀看了襲擊，但在3日的內閣會議上又回應說，進行第二次打擊的時候他自己並不在場，後來才得知特種作戰司令布萊德利上將（Frank Bradley）已作出決定。

相關新聞：白宮證實防長授權追殺委國「運毒船」船員  與特朗普說法前後矛盾

與此前言論相反

綜合外媒報道，赫格塞思曾在襲擊的第二天宣稱自己「現場」觀看了襲擊，但在昨天（3日）電視直播的內閣會議上表示執行第二次打擊時自己不在現場。他表示，自己因需要出席下一個會議而「沒有在現場停留一兩個小時」，並評論道「幾個小時後，我得知那位指揮官（布萊德利）做出了他完全有權作出的決定。」會議上赫格塞思補充道，該行動不僅符合布萊德利的職權，更是「正確的決定」。

相關新聞：美打擊毒船內幕曝光 傳防長下格殺令 美軍二度攻擊炸死倖存者

此前有美媒曝光美軍行動，稱在9月2日針對疑似運毒船的軍事行動中，第一次空襲過後軍方發現兩名倖存者，赫格塞思曾向布萊德利下令「格殺勿論」，策劃「第二次襲擊」炸死所有人。事件令美國國內包括國會兩黨議員譁然，他們承諾將開啟調查。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
01:46
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
社會
1小時前
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
8小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
11小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
13小時前
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
影視圈
4小時前
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
AEON $12店全場半價！日常雜貨/清潔用品/文具/玩具精品$6起 1店限定網民大驚：又執一間
AEON $12店全場半價！日常雜貨/清潔用品/文具/玩具精品$6起 1店限定網民大驚：又執一間
生活百科
6小時前