赫格塞思稱「二次打擊」時不在場 讚揚上將決定「正確」

面對在加勒比海執行「持續打擊」的爭議，美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）原本說自己自己「現場」觀看了襲擊，但在3日的內閣會議上又回應說，進行第二次打擊的時候他自己並不在場，後來才得知特種作戰司令布萊德利上將（Frank Bradley）已作出決定。

相關新聞：白宮證實防長授權追殺委國「運毒船」船員 與特朗普說法前後矛盾

與此前言論相反

綜合外媒報道，赫格塞思曾在襲擊的第二天宣稱自己「現場」觀看了襲擊，但在昨天（3日）電視直播的內閣會議上表示執行第二次打擊時自己不在現場。他表示，自己因需要出席下一個會議而「沒有在現場停留一兩個小時」，並評論道「幾個小時後，我得知那位指揮官（布萊德利）做出了他完全有權作出的決定。」會議上赫格塞思補充道，該行動不僅符合布萊德利的職權，更是「正確的決定」。

相關新聞：美打擊毒船內幕曝光 傳防長下格殺令 美軍二度攻擊炸死倖存者

此前有美媒曝光美軍行動，稱在9月2日針對疑似運毒船的軍事行動中，第一次空襲過後軍方發現兩名倖存者，赫格塞思曾向布萊德利下令「格殺勿論」，策劃「第二次襲擊」炸死所有人。事件令美國國內包括國會兩黨議員譁然，他們承諾將開啟調查。