馬杜羅證實與特朗普通話 稱氣氛「親切」引猜測

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）昨日（3日）親口證實，他與美國總統特朗普（Donald Trump）在10天前曾通話討論加勒比海局勢。但馬杜羅形容通話氣氛「親切」（cordial），與當前局勢大相徑庭，引起外界猜測。

特朗普未評通話好壞

綜合外媒報道，馬杜羅接受委內瑞拉國營電視台採訪，表示「我與美國總統特朗普談過了。我可以說這場對話是尊重的，甚至可以說是親切的。」他強調委內瑞拉一直尋求和平，所以政府歡迎促進尊重和理解的對話。特朗普也曾在周一（1日）證實曾跟馬杜羅通話，他被問及是否談論「馬杜羅下台換取特赦」相關細節隱晦地回到「我不會說進展得好或壞。這就是一通電話。」

連月以來，美軍在加勒比海地區已經策劃多次空襲，造成至少83人死亡，更部署航空母艦威脅委國安全。特朗普政府上月24日更祭出5000萬美元（約3.89億港元）天價懸賞通緝馬杜羅本人，揚言要取締其領導的所謂「太陽販毒集團」。馬杜羅則指美國政府想推翻他，是想掠奪委內瑞拉龐大的石油儲備，此時以「親切」一詞描述對話令外界更感耐人尋味。