Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬杜羅證實與特朗普通話 稱氣氛「親切」引猜測

即時國際
更新時間：16:23 2025-12-04 HKT
發佈時間：16:23 2025-12-04 HKT

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）昨日（3日）親口證實，他與美國總統特朗普（Donald Trump）在10天前曾通話討論加勒比海局勢。但馬杜羅形容通話氣氛「親切」（cordial），與當前局勢大相徑庭，引起外界猜測。

相關新聞：特朗普：將對委內瑞拉、哥倫比亞採陸上打擊 特赦洪都拉斯前總統出獄

特朗普未評通話好壞

綜合外媒報道，馬杜羅接受委內瑞拉國營電視台採訪，表示「我與美國總統特朗普談過了。我可以說這場對話是尊重的，甚至可以說是親切的。」他強調委內瑞拉一直尋求和平，所以政府歡迎促進尊重和理解的對話。特朗普也曾在周一（1日）證實曾跟馬杜羅通話，他被問及是否談論「馬杜羅下台換取特赦」相關細節隱晦地回到「我不會說進展得好或壞。這就是一通電話。」

相關新聞：特朗普證實曾與馬杜羅通電話 傳下最後通牒 要馬杜羅立即下台離開委內瑞拉

相關新聞：白宮證實：防長授權追殺委國「運毒船」船員  與特朗普說法前後矛盾

連月以來，美軍在加勒比海地區已經策劃多次空襲，造成至少83人死亡，更部署航空母艦威脅委國安全。特朗普政府上月24日更祭出5000萬美元（約3.89億港元）天價懸賞通緝馬杜羅本人，揚言要取締其領導的所謂「太陽販毒集團」。馬杜羅則指美國政府想推翻他，是想掠奪委內瑞拉龐大的石油儲備，此時以「親切」一詞描述對話令外界更感耐人尋味。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
10小時前
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
8小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
23小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
保健養生
8小時前