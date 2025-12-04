社媒禁令｜澳洲下周三起禁未成年人用社媒 Meta今起移除16歲以下人士帳戶

澳洲針對16歲以下人群的社交媒體禁令，將於本月10日正式生效。Facebook和Instagram的母公司Meta，今日起移除相關帳戶。

澳洲聯邦議會去年11月通過《2024網絡安全（社交媒體最低年齡）修正案》，禁止16歲以下未成年人使用多數社交媒體平台。法案生效後，澳洲將成為全球首個實施這類禁令的國家。

澳洲政府3日表示，這一禁令將使少年兒童免遭有害內容侵害。網絡社交媒體公司如未能採取合理措施阻止16歲以下未成年人使用其平台，最高將被罰款約5000萬澳元（約合2.57億元港幣），而違反規定的未成年人或其父母不會受到懲罰。

Meta上月已陸續發出通知，今日起會先移除13至15歲青少年的帳戶，估計有15萬個Facebook和35萬個Instagram帳戶受影響。Meta表示，會致力符合法例要求，但認為政府需同時要求應用程式商店，在用戶下載程式時核實年齡。

澳洲「社媒禁令」實施情況引發廣泛關注。馬來西亞、新西蘭、德國、丹麥等國也在考慮推出類似禁令。