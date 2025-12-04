普京今起訪印度 聚焦國防能源合作

在俄烏博弈焦灼之際，俄羅斯總統普京今起訪問印度兩天，與總理莫迪舉行峰會，雙方料聚焦深化經濟、國防與能源合作。普京此行也將考驗印度如何在美俄之間維持微妙平衡。

相關新聞：俄烏戰爭｜美俄會談無突破 克宮：部分提議無法接受

加強「特殊戰略夥伴關係」

普京預定今日抵達印度展開國事訪問，周五與莫迪會談。印度外交部說，普京此訪旨在加強兩國「特殊和優先戰略夥伴關係」。普京上一次訪印是2021年。印度官員透露，雙方將公布以經濟合作、貿易便利化、海事、醫療與媒體交流為核心的一系列文件。印度希望擴大對俄出口，特別是藥品、農產品與紡織品，並尋求移除非關稅障礙，同時爭取俄方穩定供應化肥。

美國特朗普政府一直批評新德里採購俄石油，等同於資助俄國戰爭財源，特朗普8月更把對印商品關稅提高至50%。美國近日對俄國兩間石油巨擘祭出新一輪制裁，印度官員表示，印度將避免向遭制裁企業購油，但仍會保留與未受制裁的俄國企業合作的彈性。

能源合作將是峰會焦點之一，包括印度在俄遠東地區的投資及與俄方擴大民用核能合作。其中位於印度泰米爾納德邦、由俄方協助建造的核電廠，是雙邊合作核心。普京這次訪印，新德里預期要求莫斯科加速交付2018年簽署、價值約54億美元的S-400防空飛彈系統採購案，之前的延宕被認為與俄烏戰爭導致供應鏈受阻有關。俄方則希望向印度推銷其隱形戰機蘇-57。