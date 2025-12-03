Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓昌源市汽車旅館爆凶殺案 3青少年男女遇襲2死疑兇跳樓亡

即時國際
更新時間：20:03 2025-12-03 HKT
發佈時間：20:03 2025-12-03 HKT

南韓慶尚南道昌源市，3日有汽車旅館發生凶殺案，有20多歲男子持刀殺死一對中學情侶後跳樓身亡。

據南韓媒體指，事件發生在昌源市馬山會原區一間汽車旅館，當地警方在當地時間下午5時13分接到旅館報案，指有人受傷。

警方及消防抵達時，發現1名20多歲男性在旅館門前倒地，送院證實死亡。

之後警方在旅館一房間浴室內，再找到3名十多歲的男女傷者，其中一對男女情侶證實被刺死亡，餘下一人重傷。

報道指，旅館門前的死者，持刀襲擊上述3名青少年後，跳樓身亡。

警方目前正調查行凶動機。

 

防止自殺求助熱線：

 

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

 

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

 

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

 

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

 

 

 

 

