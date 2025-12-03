南韓昌源市汽車旅館爆凶殺案 3青少年男女遇襲2死疑兇跳樓亡
更新時間：20:03 2025-12-03 HKT
發佈時間：20:03 2025-12-03 HKT
南韓慶尚南道昌源市，3日有汽車旅館發生凶殺案，有20多歲男子持刀殺死一對中學情侶後跳樓身亡。
據南韓媒體指，事件發生在昌源市馬山會原區一間汽車旅館，當地警方在當地時間下午5時13分接到旅館報案，指有人受傷。
警方及消防抵達時，發現1名20多歲男性在旅館門前倒地，送院證實死亡。
之後警方在旅館一房間浴室內，再找到3名十多歲的男女傷者，其中一對男女情侶證實被刺死亡，餘下一人重傷。
報道指，旅館門前的死者，持刀襲擊上述3名青少年後，跳樓身亡。
警方目前正調查行凶動機。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
