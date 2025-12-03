南韓昌源市汽車旅館爆凶殺案 3青少年男女遇襲2死疑兇跳樓亡

南韓慶尚南道昌源市，3日有汽車旅館發生凶殺案，有20多歲男子持刀殺死一對中學情侶後跳樓身亡。



據南韓媒體指，事件發生在昌源市馬山會原區一間汽車旅館，當地警方在當地時間下午5時13分接到旅館報案，指有人受傷。

警方及消防抵達時，發現1名20多歲男性在旅館門前倒地，送院證實死亡。

之後警方在旅館一房間浴室內，再找到3名十多歲的男女傷者，其中一對男女情侶證實被刺死亡，餘下一人重傷。

報道指，旅館門前的死者，持刀襲擊上述3名青少年後，跳樓身亡。

警方目前正調查行凶動機。

