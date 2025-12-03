王毅訪俄︱晤拉夫羅夫提兩國協調配合 遏制日本極右勢力破壞區域和平

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二在莫斯科中俄第二十輪戰略安全磋商，他同日會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫，兩人就共同關心的國際和地區問題深入交換意見，並強調中俄應該攜手維護二戰勝利成果。

王毅表示，今年以來，國際環境愈發不穩定、不確定、難以預料。在習近平主席和普京總統策略引領下，中俄關係無懼風高浪急，勇於迎難而上，實現高水準、廣維度、高質量發展。

王毅：堅定維護二戰勝利成果

王毅強調，兩國元首結合年內相互出席紀念二戰勝利80周年活動，兩度深入溝通，共同著眼百年變局，為中俄關係把方向、謀未來，也給世界提供穩定性、確定性。特別是雙方一致同意，堅定維護二戰勝利成果，堅決反對任何企圖為殖民侵略翻案的倒行逆施，發出了主持正義、維護公道的時代強音。中俄身為聯合國安理會常任理事國和新時代全面戰略協作夥伴，要繼續協調配合，堅決遏制日本極右勢力破壞區域和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。

拉夫羅夫（左）與王毅（右）會晤。外交部網站

當地時間2025年12月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。新華社

拉夫羅夫表示，今年兩國元首實現互訪，為進一步夯實俄中全面戰略協作關係注入新動力。俄方恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣問題上的立場。願以明年《俄中睦鄰友好合作條約》締結25周年為契機，密切高層交往，深化務實合作，增進人員往來，實現互利共贏。



俄方支持中國主辦亞太經合組織領導人非正式會議，讚賞並支持習近平主席提出的全球治理倡議，願同中方共同維護聯合國憲章宗旨和原則，加強聯合國及其安理會、亞太經合組織、上海合作組織和金磚國家等多邊框架下的合作，捍衛兩國各自國家利益，維護國際安全穩定。