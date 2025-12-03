Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本愛子公主迎24歲生日人氣急升　民間促皇室改革允女性繼位

即時國際
更新時間：08:02 2025-12-03 HKT
發佈時間：08:02 2025-12-03 HKT

日本天皇德仁獨生女愛子公主12月1日年滿24歲。日媒報道，這位昔日因情緒困擾、外貌備受苛責的皇室千金，近年逐步走出陰霾，以成熟穩重又親民的形象大獲民心，引發日本社會再度討論能否讓女性繼承皇位，甚至出現「愛子天皇」的呼聲。

小學遭同學霸凌  曾患厭食症

據日媒報道，愛子成長過程其實並不順遂。她在小學時因身分特殊遭同儕欺凌，升上初中後一度因精神壓力過大而缺課約一個半月，外界曾指她患有抑鬱或厭食症。她圓潤的臉蛋亦曾遭部分保守媒體無情評論，令她承受巨大心理負擔。

相關新聞：悠仁親王19歲生日 日本皇室相隔40年首辦成年禮

但近年愛子成功逆風翻身，大學畢業後進入日本紅十字會任職，今年更首次以成年皇族身份外訪老撾；亦陪同天皇夫婦赴長崎、沖繩參與二戰80周年慰問行程。她的親切笑容與平易近人態度獲民眾高度肯定，不少原爆倖存者皆形容「她的笑容令人療癒」。

支持度逐年攀升　女性繼位議題再升溫

自2021年成年皇族亮相以來，愛子的聰明、友善、幽默與關懷民眾的形象，使其民間支持度逐年上升，不少日本人認為由她繼承皇位「順理成章」。

按照現行制度，日本皇位只限男性繼承。現時皇室年輕一代的男性僅有秋篠宮文仁親王19歲的兒子悠仁親王一人，被視為未來唯一法定繼承人。隨着皇室人口萎縮，外界憂慮若不及時改革，皇室或將面臨「後繼無人」危機，因此呼籲應開放女性繼位，讓愛子成為可能的下一任天皇。

保守勢力強烈反對　首相高市堅拒改革

然而，改革之路依然阻力重重。保守派議員及現任首相高市早苗皆堅決反對修改繼承制度，強調皇室傳統需維持「男系男子」繼承。專家直言，反對論述帶有濃厚「男性優越」色彩，無視現實人口危機。

儘管如此，民間支持愛子、公主形象轉變的力量正在累積，王室改革討論亦愈趨熱烈。愛子是否有望成為日本歷史上首位女性天皇，恐怕將成為日本政治與皇室未來數年的重大議題。

 

