中英關係︱施紀賢指中國威脅國安 華使館：堅決反對無端指責

即時國際
更新時間：19:00 2025-12-02 HKT
發佈時間：19:00 2025-12-02 HKT

英國首相施紀賢（Keir Starmer）1日在倫敦發表重要演說時指，英國對華政策不應反覆無常，即使中國對英國有國安威脅，但如不與世界第二大經濟體打交道，會是政府的「失職」。中國駐英使館表示，堅決反對「中國威脅」論等無端指責。

施紀賢1日晚出席倫敦金融城晚宴，英王查理斯三世及商界領袖也有參加。施紀賢當時發表重要外交演講，表示中國作為全球第二大經濟體的重要性，表明英國不能隨便排斥。

施紀賢表示不能拒絕與中國發展經貿關係。美聯社
他指，「當今没有任何變革比中國崛起的影響更深遠，中國規模強大，雄心勃勃、極具創造力，是科技、貿易和全球治理，舉足輕重的力量，我們不應以恐懼應對，也不應被幻覺蒙蔽。」

施紀賢表示，雖然中國對英國構成國家安全威脅，但兩國更緊密的商業聯絡符合英國國家利益。

中國駐英國使館2日在網站發聲明反駁。發言人指，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。在和平和安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。中國的發展不對任何國家構成威脅，只會給各國帶來共同發展的機遇。

發言人又表示，中方堅決反對英方講話中散佈「中國威脅」及其他無端指責中國，希望英方認清形勢、端正心態，理性友善對待中國發展。

 

