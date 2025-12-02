Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英76歲翁塞浦路斯抽筋後死亡 遺體回國揭心臟失蹤

即時國際
更新時間：17:15 2025-12-02 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-02 HKT

英國一名76歲的男子在塞浦路斯度假期間腳抽筋，送醫僅10分鐘後便不幸離世。他的太太表示，丈夫的遺體被運回英國後，發現心臟不見了，這讓她感到非常震驚。

塞警稱要研究確認死因

76歲的米高·格雷利（Michael Graley）在本年稍早在塞浦路斯與家人在一起時，因腿部抽筋入院，接受治療近10分鐘就被醫生宣告不治。家屬得知在8月18日當地醫生已經為米高進行屍檢，但遺體運回英國時，官員發現死亡證明上沒有註明死因。

醫院稱需要保留內臟研究死因。（示意圖）美聯社
英國隨即為米高安排第二次屍檢，詭異的事情就發生了。「他們（屍檢部門）說有人取走了米高的心臟，所以他們無法確定死因。我當時震驚極了。太可怕了。」米高的家人告知記者，塞浦路斯警方向他們表示米高的心臟已被送往研究機構，米高47歲的女兒海莉（Hayley）表示非常憤怒，「我們需要一個合理的解釋。」

《塞浦路斯郵報》隨後報道，警方向他們宣稱，米高的部分重要器官被取出並送往實驗室進行進一步的毒理學和組織病理學分析，即在顯微鏡下研究他的細胞，這些步驟是檢查的一部分。

早前在2024年也有一名英國女子在土耳其接受腹部拉皮、抽脂和巴西提臀手術意外身亡，遺體同樣被醫院摘除大腦、肺部和心臟的大部份。遺屬稱因當地政府不願合作，加上沒有在死亡證明上解釋清楚，他們至今無從得知家人的死因。

