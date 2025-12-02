Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果AI團隊核心負責人將退休 前Ｇoogle工程師接替

即時國際
更新時間：16:30 2025-12-02 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-02 HKT

蘋果周一宣布，其人工智能（AI）團隊主管即將離職，該團隊將由一位來自前谷歌（Google）及微軟（Microsoft）的資深工程師領導。

蘋果機器學習與AI策略高級副總裁約翰‧詹南德雷亞（John Giannandrea）計劃於明年初退休。此前這家科技巨頭在努力證明其在AI技術領域並未落後方面遭遇挫折。

據蘋果公司稱，詹南德雷亞將以顧問身份繼續留在公司。蘋果行政總裁庫克在宣布此消息的帖子中表示：「我們感謝約翰在構建及推進我們的人工智能工作中做出的貢獻。」

前微軟及Google資深工程師替任

據蘋果公司稱，研究員蘇布拉馬尼亞（Amar Subramanya）將加入蘋果公司擔任AI副總裁，負責領導包括AI基礎模型及機器學習在內的「關鍵領域」。蘇布拉馬尼亞在擔任微軟的AI副總裁前，他曾在Google工作16年，負責Gemini聊天機器人工程。蘋果稱，他在AI功能與產品整合方面擁有豐富經驗，這「對蘋果的持續創新及未來開發智能產品至關重要」。

詹南德雷亞於2018年加入蘋果公司，負責領導公司的AI工作。今年年初，蘋果推遲了升級版數碼助理Siri的發佈，現在承諾將於明年推出。

庫克稱AI是「蘋果戰略的核心」，蘇布拉馬尼亞將為公司帶來「卓越的AI領域專業知識」，他將向軟體工程高級副總裁費德里吉（Craig Federighi）匯報。

