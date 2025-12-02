Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

匈牙利總理見普京 波蘭總統取消布達佩斯行程抗議

即時國際
更新時間：13:34 2025-12-02 HKT
發佈時間：13:34 2025-12-02 HKT

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）因不滿匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）上周到訪莫斯科會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），宣布取消本周原訂的布達佩斯行程及雙邊會談，只會參與稍後在匈牙利舉行的維謝格勒集團（V4）總統峰會。

波蘭籲「能源團結」

綜合外媒報道，波蘭總統外交政策辦公室主任普希達克茲（Marcin Przydacz）證實納夫羅茨基已經取消原定在本月3至4日到訪匈牙利的計劃，他表示奧班和普京的會面「改變了總統的訪問性質」，而納夫羅茨一直致力於促進「歐洲在安全與能源領域的團結」，以結束俄羅斯的侵略行為。

奧班在上月28日突然訪問俄羅斯並會見普京，討論並確保匈牙利將得到俄羅斯石油與天然氣供應；他也向俄方建議由布達佩斯主持俄烏美三方和平談判。歐盟多國領袖表示不滿，德國總理默茨（Friedrich Merz）稱奧班「並未獲得歐洲授權，也未與任何成員國協調」。

目前，波蘭和匈牙利執政黨跟美國同屬保守派，但在俄羅斯問題上的態度存在根本差異。波蘭國內媒體對決定態度不一，支持的媒體認為這是「明確拒絕奧班的親俄路線」，避免波蘭跟匈牙利綁定是「必要且負責任的外交決定」；而另一方面反對聲音則指「波蘭不應破壞與其傳統盟友的關係」，這將導致中歐保守派的力量被減弱。

