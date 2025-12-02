空中巴士金屬面板現問題 接連危機令交付量遠低預期

空中巴士日前發現軟件漏洞或使飛機面臨太陽風暴威脅，周末緊急召回一半以上的A320客機進行維修。該公司目前再一次被揭露安全問題，同款客機的金屬面板不符合品質標準，公司回應正在處理，外界猜測延期交付的情況或更嚴重。

稱問題源於某供應商

《路透社》引述消息，稱空中巴士公司已經承認「現少量A320金屬面板存在品質問題」，並補充道「問題根源已被查明並得到控制，所有新生產的面板均符合所有要求。」發言人稱問題源自於一家供應商，但他們拒絕透露該供應商的名稱。據了解，A320機身的前部主要在法國製造，後部則在德國製造。上部面板通常由空中巴士內部生產，其餘則涉及多家供應商。

空中巴士表示，「只有一部分」需要採取進一步措施，不會造成太大問題。因品質原因，空中巴士11月份的交付​​量低於預期，總體股價也下跌5.9%，因上周危機股價一度下跌11%。對比今年目標交貨量「約820架」飛機，至今該公司的總交付量為657架，遠低預期。

垂直研究夥伴公司（Vertical Research Partners）的航空航天專家分析，因市場對空中巴士客機需求很大，A320算是一種「搖錢樹機型」。該公司因此大多忽略了最近跟宇宙輻射相關的新聞，認為軟件重置對公司財務的影響有限而導致危機。