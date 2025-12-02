Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮證實：防長授權追殺委國「運毒船」船員  與特朗普說法前後矛盾

更新時間：08:22 2025-12-02 HKT
發佈時間：08:22 2025-12-02 HKT

美國白宮周一（1日）直認不諱，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾授權特種作戰司令布萊德利上將（Frank Bradley），於9月對一艘自委內瑞拉出發、疑涉毒品走私的船隻連續發動攻擊，當中包括一次旨在「消滅初次攻擊後仍存活人員」的二次行動。此與總統特朗普早前公開否認批准第二次攻擊的說法大相逕庭，引發各界質疑政府說法前後不一。

特朗普曾稱「不會贊成」二次攻擊

特朗普於11月30日受訪時宣稱，他本人「不會贊成」二次攻擊，並表示赫格塞斯已向他否認曾發布任何「格殺無論」式命令。

但白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）1日卻明確指出，赫格塞斯「確實授權了」布萊德利上將進行兩次攻擊行動。她強調，相關軍事行動「完全在其職權範圍內」，而且「依法為消除船隻威脅、維護美國人民安全而進行」。
攻擊發生於國際水域

白宮解釋，涉事船隻被美國視為外國恐怖組織所屬毒品網絡的資產，美軍在國際水域採取行動符合法理，屬於「自我防衛」。聲明重申行動目的在於阻止毒梟勢力對美國構成威脅。

不過，《華盛頓郵報》早前披露，第二次攻擊的主要目標為清除「首次攻擊後仍存活的兩名船員」，引發輿論質疑行動是否已超越必要武力、帶有「格殺無論」意味。

國會兩黨要求調查

事件引起美國國會兩黨不安，民主、共和兩黨議員均已承諾展開調查，要求白宮交代授權程序及攻擊合法性。

近月特朗普政府對委內瑞拉立場急速強硬。特朗普近日警告全球航空公司「應視委內瑞拉上空為完全關閉」，卻未提供任何細節，引發加拉加斯當局震動。他亦確認與美國視為「非法政權」的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）通話，但拒絕透露內容。

美方長期指控馬杜洛政權深度參與毒品走私，並強調毒品問題在美國造成大量死亡。馬杜洛則全盤否認。

路透社此前披露，特朗普政府正研究多項針對委內瑞拉的選項，包括軍事干預。美軍過去三個月已在加勒比海地區發動至少21次對疑似運毒船隻的攻擊，造成超過80人死亡。

消息亦指，美國中情局已獲授權在委內瑞拉境內展開秘密行動，令當地局勢持續升溫。

美國政府內部說法不一致，加上軍事部署加速，引發外界憂慮美委關係或正走向更危險的臨界點。

 

