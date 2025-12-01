中日惡化︱黃循財評論惹「偏幫」日本疑雲 新加坡反對黨斥忘記日軍侵略史

新加坡總理黃循財早前在一個論壇上評論中日關係，建議中國「擱置歷史」希望找到緩和局勢的方法。言論引起中國媒體及網民一片撻伐外，新加坡也有反對黨批評黃循財不應介入大國爭拗外，更不應忘記日本侵略新加坡的歷史。不過，新加坡《聯合早報》則撰文為黃護航，稱有些評論是放大了黃循財發言某些部分，又添加其他詮釋。

反駁東盟信任日本論

新加坡人民力量黨黨魁吳明盛日前在FB發長文，重溫日本侵略新加坡時犯下的大屠殺惡行，以及日本是東南亞最不信任的國家。批評黃循財在11月19日出席「彭博社新經濟論壇」時，談及中日關係的言論違背歷史。



長文上架3天獲逾2900個回應及近1500次分享，是吳明盛少有反應熱烈的帖文，令黃循財的「政治失言」事件再添柴火。

中日關係近期因為日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，跌入低谷。黃循財當日在論壇上，亦被問及高市言論，但他拒絕置評，只表示各方都希望亞洲保持穩定，自然希望中日能找到方式為當前的爭議降溫。



黃循財指出，中日兩國儘管互為主要貿易夥伴，但因領土爭端、歷史戰爭及日美同盟，雙邊關係顯得複雜。「希望兩國能設法化解這些非常複雜的議題」、「東南亞國家已經和日本做到這一點......我們將歷史放在一邊，並繼續向前邁進」。



他說，有不少調查顯示，日本是東南亞第一大值得信賴的大國。因此，新加坡和所有東南亞國家支持日本在我們地區發揮更大作用，包括在安全方面，認為這可以為該地區帶來一定的穩定。



黃循財又指出日本似乎傾向於穩定與中國的關係，而非讓局勢升級。他表示：「希望中國也能保持相同態度，即使存在分歧，仍然可以相處並共同合作。」



不少內媒及網民，認為黃循財違背歷史和介入大國紛爭，指他的言論變相維護日本，在近期的中日關係惡化中，為日本「拉偏架」。

星媒護航稱言論遭「放大」

新華社前記者明金維撰文稱，黃循財的發言，看起來是在呼籲中日關係緩和，實際上就是在為日本開脫，這不是「和稀泥」，而是在「拉偏架」。



新加坡《聯合早報》則撰文為黃循財護航。文章稱，有些評論恐怕是沒有完整看完黃循財發言，放大了某些部分，又添加其他詮釋。在兩岸問題上，新加坡長期秉持本國的「一個中國」政策，黃循財上任前後也明白表示「反對台灣獨立」。



文章稱，那天的論壇上，黃循財也並非主動評論中日問題，而是被動回應，他避免對他國領導人口出惡言，不表示認同「台灣有事」論，更不代表新加坡原來的立場有任何改變。很多人並沒有發現，針對同一場講話，台灣官方發聲明，以批評的語氣促請新加坡「切勿將破壞台海和平穩定現狀的行為錯誤歸責台灣」，「尊重中華民國台灣主權獨立的事實」。



《聯合早報》稱，就中國發展、兩岸問題而言，新加坡長期嘗試理解中國的關切，也相信中國能夠理解新加坡是從符合自身利益的角度，與中、美、日等各國發展雙邊合作關係。新加坡與日本的關係，獨立於新加坡與中國、與美國的關係，也獨立於中美、中日關係的波動變化。