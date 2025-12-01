Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球武器銷售破紀錄達6790億美元 中國軍企受反貪致營收下跌

即時國際
更新時間：16:11 2025-12-01 HKT
發佈時間：16:11 2025-12-01 HKT

世界局勢不穩，俄烏衝突及加沙戰爭持續，令國際軍火銷售額去年破紀錄達到6790億美元。不過，中國的軍企疑受軍隊反腐影響，營收下跌，拖累亞太區軍售跑輸國際。

全球軍售額美國佔半

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新的研究報告指，去年全球軍火銷售額達6790億美元，增長5.9%。

相關新聞：何衛東等9上將遭懲處 《解放軍報》 ：沒有免罪「丹書鐵券」

當中，美國的軍火商總收入達3340億美元，成長3.8%，佔全球百大軍火商銷售額一半。

歐洲方面，26家打入全球百大的軍企，去年銷售增長13%，達到1510億美元。

根據SIPRI數據，日本相關企業營收激增40%，德國成長36%。

反觀中國軍企去年營收年減10%。SIPRI解釋，中國軍工銷售跑輸大市，主因是持續進行的貪腐整肅使武器合約與採購進度大幅放緩。

SIPRI研究指出，中國最大軍工企業「中國航空工業集團」、陸戰系統製造商「中國兵器工業集團」、航太與飛彈製造商「中國航天科技集團」去年營收均出現下滑。當中以中國兵器工業集團跌幅最大，年減31%至140億美元。

研究指出，中國兵器工業集團與中國航天科技集團因貪腐而進行高層人事調整，導致政府啟動專案審查、專案延宕，中航工業的軍用飛機交付進度也同步放緩。

亞洲及西方外交人士表示，他們仍在評估這波整肅對中國軍力擴張的影響，以及整肅究竟能深入指揮體系多深層。

中國國防部及上述3家企業，暫未回應路透社傳真的置評請求。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:21
大埔宏福苑五級火‧直播｜至今146死79傷 當局將交代最新情況
突發
8分鐘前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火丨廉署：有人於本地供應商購入未達阻燃標準棚網 後混入合標棚網使用 圖魚目混珠通過測試
大埔宏福苑五級火丨廉署：有人於本地供應商購入未達阻燃標準棚網 後混入合標棚網使用 圖魚目混珠通過測試
社會
1小時前
fb鄺珉樀議員辦事處圖片
01:45
屯門怡樂花園單位冒煙百人疏散 大維修棚網未拆惹居民擔心
突發
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
18小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警及ICAC 要求調查現屆法團有否貪污瀆職 稱追究到底
01:09
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警促查現屆法團有否貪污 法團：配合任何調查 依法追查真相
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
01:54
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
10小時前
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
影視圈
8小時前
「王菲恩人」腦出血臥床5年疑成植物人 驚傳深夜急入院病況曝光 前妻籲放過KOL女兒
「王菲恩人」腦出血臥床5年疑成植物人 驚傳深夜急入院病況曝光 前妻籲放過KOL女兒
影視圈
6小時前
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
影視圈
20小時前