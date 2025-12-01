全球武器銷售破紀錄達6790億美元 中國軍企受反貪致營收下跌

世界局勢不穩，俄烏衝突及加沙戰爭持續，令國際軍火銷售額去年破紀錄達到6790億美元。不過，中國的軍企疑受軍隊反腐影響，營收下跌，拖累亞太區軍售跑輸國際。

全球軍售額美國佔半

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新的研究報告指，去年全球軍火銷售額達6790億美元，增長5.9%。



當中，美國的軍火商總收入達3340億美元，成長3.8%，佔全球百大軍火商銷售額一半。

歐洲方面，26家打入全球百大的軍企，去年銷售增長13%，達到1510億美元。

根據SIPRI數據，日本相關企業營收激增40%，德國成長36%。

反觀中國軍企去年營收年減10%。SIPRI解釋，中國軍工銷售跑輸大市，主因是持續進行的貪腐整肅使武器合約與採購進度大幅放緩。

SIPRI研究指出，中國最大軍工企業「中國航空工業集團」、陸戰系統製造商「中國兵器工業集團」、航太與飛彈製造商「中國航天科技集團」去年營收均出現下滑。當中以中國兵器工業集團跌幅最大，年減31%至140億美元。

研究指出，中國兵器工業集團與中國航天科技集團因貪腐而進行高層人事調整，導致政府啟動專案審查、專案延宕，中航工業的軍用飛機交付進度也同步放緩。

亞洲及西方外交人士表示，他們仍在評估這波整肅對中國軍力擴張的影響，以及整肅究竟能深入指揮體系多深層。

中國國防部及上述3家企業，暫未回應路透社傳真的置評請求。