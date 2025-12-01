舊衣回收箱變奪命陷阱 德州露宿漢「頭下腳上」受困亡

美國德州哈里森縣近日發生一宗涉及舊衣回收箱的致命事故，一名疑似露宿者的男子以倒立姿勢受困於舊衣回收箱內，雖自行撥打電話求救，最終仍不幸喪命。

被困後自行報警

事發於11月24日凌晨時分，該名男子於大約1時36分報案，自稱被卡在一個回收箱內，呼吸困難，疑似以頭朝下伸入箱體後，箱蓋反扣將他困在狹窄空間中，倒立姿勢導致胸腔受壓，無法正常呼吸。

救護人員接報後到場救援。Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4/fb

救護人員接報後，於數分鐘抵達，立即嘗試救援，但男子已當場證實死亡。

胸腔受壓 無法呼吸

警方表示，初步研判男子可能為無家可歸者，現場無他殺跡象，將調查是否因箱體上方防盜結構向內壓縮，加上受困時恐慌反應，令情況急速惡化，最終導致男子死亡。

設置捐衣箱的慈善組織「希望之臂」（Arms of Hope）也發聲明表示哀悼，強調正全力配合調查。

近年第3宗類似事故

今次事件已是近年休斯敦地區第3次有人受困捐贈箱。今年6月，一名男子在試圖撬開捐衣箱時身亡；2022年4月，另一名女子因替孩子取衣被卡住，但最終由消防員成功救出。

警方呼籲，捐衣箱具有防盜與單向投入功能，要求民眾不要隨意靠近，更不要伸手或嘗試取物，以免慘劇重演。