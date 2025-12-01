瑞士公投 | 女性強制服兵役與富人氣候稅遭否決

瑞士選民周日以壓倒性票數否決2項提案，分別是以全民強制公民義務取代現行的男性強制兵役制，要求女性也要參加國防、民防或其他形式的國家服務；另一項則是向超級富豪徵收氣候稅。

全國26州最終公投結果顯示，選民否決上述引發廣泛討論的倡議。所謂的「公民義務」提案主張，每名瑞士公民，不論性別，都必須加入軍隊或以文職身分履行兵役；但此案遭到全國84%的選民否決。

瑞士選民反對強制女性服兵役。美聯社

官方結果顯示，另一項名為「為了未來倡議」的提案，主張對超過5000萬瑞士法郎（約4.8億港元）的個人捐贈或遺產徵收新的氣候稅，結果也被超過78%的選民否決。氣候稅預定用於應對氣候變化的影響，並幫助瑞士實現其到2050年溫室氣體淨零排放的目標。

瑞士政府與國會均反對

瑞士政府與國會反對這2項提案，認為它們將造成巨額成本並可能危及經濟。瑞士政府指出，雖然強制女性服兵役可能被視為邁向性別平等的一步，但這一想法會給許多女性帶來額外負擔，尤其她們已經承擔了大部分無償的育兒及家務勞動。

瑞士政府也反對對大額捐贈或遺產徵收氣候稅的提案，認為該提案一旦通過，可能會促使約2500名富有瑞士人遷居他處。

近期民調也顯示這些提案通過的機會渺茫，但這次投票的否決幅度之大仍令人驚訝。