特朗普號令封鎖空域 委內瑞拉：殖民主義威脅

美國總統特朗普上周六（29日）升高施壓委內瑞拉，警告該國空域應被視為「全面關閉」；委國政府斥責這項警告為「殖民主義威脅」，其國民武裝部隊周六在全國範圍內開展海岸防禦演習，旨在展示其面對外部威脅時的綜合反應能力。

特朗普周六在社交網發文道：「致所有航空公司、飛行員、毒販與人口販子，請將委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉。」有媒體援引國際問題專家說，特朗普的言論類似禁飛區的概念，而禁飛區通常是更大規模軍事行動的前奏。據《紐約時報》報道，美國軍方已針對委內瑞拉制訂了一系列打擊目標選項，包括軍隊和石油設施等。

委國外交部發布聲明回應道：「委內瑞拉譴責並抨擊這一意在影響本國空域主權的殖民主義威脅，此舉對委內瑞拉人民構成又一次荒謬、非法且毫無正當性的侵略行為。」聲明同時警告，空域受到干擾也將導致從美國遣返委內瑞拉移民的包機無法運作。

加勒比海部署航母

美政府在加勒比海大規模部署軍事力量，包括出動海軍最大航空母艦「福特號」。華府宣稱此舉目的是打擊毒品走私，但委國當局堅稱美方最終目的是推翻總統馬杜羅。

美洲玻利瓦爾聯盟譴責美政府針對委內瑞拉領空主權發出的「新殖民主義威脅」。 該聯盟成員國包括古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜等10個拉美和加勒比地區國家。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）也說，允許一國總統關閉他國領空意味着國家主權和國際法概念的終結。

委內瑞拉的玻利瓦爾國民武裝部隊上周六開展海岸防禦演習，在沿海多個戰略要地同步進行，包括設立海岸防禦點和觀察哨、部署火炮和防空系統等。