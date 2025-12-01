Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮網站設「違規媒體恥辱榜」

即時國際
更新時間：09:00 2025-12-01 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-01 HKT

白宮上周五在官網推出新的專區，公開批評及列出其認為報道不實的媒體機構和記者，並設立「違規媒體恥辱榜」 ，這是總統特朗普（Donald Trump）對媒體長期攻勢的升級。

專區頁面頂端寫着：「誤導、偏見、揭露」，點名《波士頓環球報》、哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞網、《獨立報》為「本周媒體違規者」，指控他們曲解特朗普對6位民主黨議員的評論。這6位議員曾呼籲軍人不要服從非法命令。網站同時設有「違規媒體恥辱榜」，包括《華盛頓郵報》、CBS新聞網、CNN、MSNBC（現更名為MS Now）。訪客可搜索文章資料庫，並看到撰文記者姓名。每篇報道都有「立場偏頗」、「行為不當」或「左翼瘋狂言論」等分類標籤。

