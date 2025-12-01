美烏佛州會談結束 魯比奧：具建設性 特朗普：俄烏達協議「很有可能」

最新一輪美烏會談周日在佛州舉行，歷時約4小時。美國國務卿魯比奧在會後指出，會談「非常具建設性」，但仍有許多工作要做。而美國總統特朗普感到樂觀，認為俄烏達成協議「很有可能」，但他同時警告，席捲基輔政府的腐敗醜聞不利於達成協議。特朗普的特使維特科夫周一將前往莫斯科，預計周二與俄羅斯總統普京會晤。

美特使赴莫斯科晤普京

特朗普在總統專機「空軍一號」上告訴記者，烏克蘭確實面臨一些棘手的小問題，他指的是最近迫使烏克蘭總統澤連斯基解僱其幕僚長兼首席談判代表葉爾馬克的腐敗調查，「但談判正在進行中，而且進展順利，我認為我們很有可能達成協議」。葉爾馬克住家遭到反貪調查人員搜查後，澤連斯基於11月28日宣布他已辭職。

而美國總統特使維特科夫和特朗普的女婿庫什納周一將前往莫斯科就烏克蘭問題進行會談，預計將於周二與俄羅斯總統普京會晤。烏克蘭總統澤連斯基周一將赴巴黎與法國總統馬克龍會晤。

相關新聞：

俄烏戰爭｜美烏周日會晤商討和平方案 澤連斯基料即將敲定

最新一輪美烏會談周日在佛州舉行，歷時約4小時。法新社

特朗普認為俄烏很有可能達成協議。美聯社

美烏佛羅里達州展開新一輪和平會談。路透社

美國特使維特科夫周一將前往莫斯科，就烏克蘭問題與俄羅斯總統普京進行會談。美聯社

魯比奧：仍有大量工作要做

美烏代表團周日圍繞美方提出的俄烏「和平計劃」在佛州舉行約4小時會談。美國國務卿魯比奧說，雙方在日內瓦會談基礎上又取得一些進展，但「有更多工作要做」。

魯比奧走出會場時向媒體表示，談判「微妙、複雜」，涉及諸多變動的環節，「另一方顯然必須參與進來，成為方案的一部分」。他表示，圍繞「和平計劃」的相關談判將在未來幾天繼續進行。

魯比奧說，美方「清醒地認識到」達成和平協議的難度，美烏的共同願景是不僅要「結束這場戰爭」，還要確保烏克蘭未來「長期繁榮」。他同時表示，美方一直與俄方有不同程度的接觸，「也相當了解他們的觀點」。

烏方：談判艱難但富有成效

烏方代表團團長、國家安全與國防委員會秘書烏梅洛夫在社交媒體發文稱，美烏在佛州的這場談判「艱難但富有成效」。

烏梅洛夫表示，他已向總統澤連斯基匯報會談結果。烏方在推動實現公正、有尊嚴的和平以及拉近烏美立場方面取得進展，烏方關於「安全、主權和可靠和平」的主要目標保持不變，得到美方認同。接下來，烏美雙方仍然有大量工作要做，將磋商和協調在烏克蘭實現和平的後續步驟。

澤連斯基在社交媒體發文說，當天的談判「具有建設性」，對所有議題都進行了坦誠討論，「以確保烏克蘭主權和國家利益」。