英國著名劇作家史托巴德逝世 享年88歲

即時國際
更新時間：18:05 2025-11-30 HKT
發佈時間：18:00 2025-11-30 HKT

享譽全球的英國劇作家史托巴德（Sir Tom Stoppard）於上周六在多塞特郡寓所在家人相伴下安詳辭世，享年88歲。英國國王查理斯三世和王后卡米拉發表聲明，讚揚他是「英國最偉大的作家之一」。

史托巴德因電影《莎翁情史》的劇本獲奧斯卡獎和金球獎，其代表作包括《君臣人子小命嗚呼》（Rosencrantz and Guildenstern are Dead），這齣荒誕主義悲喜劇是以英國文豪莎士比亞經典劇作「哈姆雷特」的兩位配角為主題。他創作的著名舞台劇還包括《真情》（The Real Thing）。這位劇作家以其探討哲學和政治主題的作品，六十多年來深受觀眾喜愛，世界各地的人們紛紛向他致敬。

英國國王與王后帶頭悼念

國王查理斯三世和王后卡米拉引用史托巴德的名句作悼念：「把每一個離去看作進入另一個世界的入口」。米克·賈格爾爵士在社交媒體上發文悼念他是「最喜歡的劇作家」，「他給我們留下了氣勢恢宏、充滿智慧與趣味的作品。我會永遠懷念他。」

1997年，史托巴德獲已故英女王頒授爵位以表彰其文學貢獻。西區劇院將於12月2日晚上7時熄燈兩分鐘以示悼念。

