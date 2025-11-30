Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

奧美妝博主遭勒斃藏篋 前男友認謀殺棄屍

即時國際
更新時間：17:50 2025-11-30 HKT
發佈時間：17:50 2025-11-30 HKT

奧地利31歲美妝博主皮珀（Stefanie Pieper）自上周日（23日）失聯，上周一警方將她的前男友列為懷疑對象並將其拘捕，上周五（28日）在疑犯的帶領下警方在斯洛文尼亞偏遠的森林地區發現裝有她遺體的行李箱。她的前男友已承認謀殺和棄屍等罪行。

鄰居指證曾見兇手

綜合外媒報道，施蒂裡亞州（Styrian State）警方向公眾披露案件詳情，上周日皮珀參加聖誕派對後回家，向朋友發訊息稱已經安全到家；但隨後她又表示有人跟蹤她到後樓梯，令她很害怕。之後無論是友人還是同事向她發送訊息她都沒有回覆，更缺席了上周稍晚的拍攝活動，於是其親屬報警。

鄰居向警方透露，皮珀家中曾傳出爭吵聲，而且也有人見過皮珀的前男友出現在該公寓大樓內。警方也查到他多次駕車前往斯洛文尼亞，認為他有可疑，並在上周一（24日）於斯洛文尼亞境內將其拘捕。他因車輛著火而被警方留意，被捕時身處靠近奧地利邊境的一間賭場外。
 
他承認自己勒死皮珀，並帶領警察前往樹林找到藏屍的行李箱。他在上周五被引渡回奧地利，他的爸爸和哥哥也涉嫌參與案件被捕。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 6大廈結構無即時危險
突發
44分鐘前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
6小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火︱民建聯到大埔弔唁處悼念火災罹難者
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
23小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
02:09
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
政情
8小時前
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
02:00
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
9小時前
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
影視圈
5小時前