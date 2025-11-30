奧美妝博主遭勒斃藏篋 前男友認謀殺棄屍

奧地利31歲美妝博主皮珀（Stefanie Pieper）自上周日（23日）失聯，上周一警方將她的前男友列為懷疑對象並將其拘捕，上周五（28日）在疑犯的帶領下警方在斯洛文尼亞偏遠的森林地區發現裝有她遺體的行李箱。她的前男友已承認謀殺和棄屍等罪行。

鄰居指證曾見兇手

綜合外媒報道，施蒂裡亞州（Styrian State）警方向公眾披露案件詳情，上周日皮珀參加聖誕派對後回家，向朋友發訊息稱已經安全到家；但隨後她又表示有人跟蹤她到後樓梯，令她很害怕。之後無論是友人還是同事向她發送訊息她都沒有回覆，更缺席了上周稍晚的拍攝活動，於是其親屬報警。

鄰居向警方透露，皮珀家中曾傳出爭吵聲，而且也有人見過皮珀的前男友出現在該公寓大樓內。警方也查到他多次駕車前往斯洛文尼亞，認為他有可疑，並在上周一（24日）於斯洛文尼亞境內將其拘捕。他因車輛著火而被警方留意，被捕時身處靠近奧地利邊境的一間賭場外。



他承認自己勒死皮珀，並帶領警察前往樹林找到藏屍的行李箱。他在上周五被引渡回奧地利，他的爸爸和哥哥也涉嫌參與案件被捕。