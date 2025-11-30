金正恩偕金主愛「父女裝」出席紀念活動 稱空軍有新任務

北韓最高領導人金正恩上周五（28日）偕同女兒金主愛出席空軍80週年紀念活動，表示空軍將有更多資源執行未來的新任務。這次活動是金主愛時隔約90天再度公開露面，打消外界對她長時間消失或失權的猜測。

上月缺席黨活動引猜測

綜合外媒引述朝鮮中央通信社今天（30日）的消息，金正恩表示北韓空軍「將被賦予新的戰略軍事資產，同時也將承擔新的重大任務」。雖然他沒有具體說明，但外界認為北韓或有提高軍事作戰能力的計劃。

同行的還有其女金主愛，她自從9月隨父出訪北京後便沒有露面。此次參加活動她身穿與金正恩相似的黑色皮衣，北韓官媒也以「尊敬的子女」稱呼她。她自2022年11月18日首次公開出席洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」型試射現場後，一直被國外學者和媒體認為或許她就是金正恩選定的「接班人」。

但上月10日北韓邀請中俄代表和越南領導人出席朝鮮勞動黨創建80週年紀念活動，同場並沒有金主愛的身影，部分南韓媒體和脫北者YouTube頻道猜測有機會因為她「太顯眼」而被排除重大活動以外，或者跟其姑姑金與正發生權力鬥爭相關。但隨著金主愛出席是次典禮，外界認為她受重視的地位已再次鞏固。