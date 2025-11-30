新華社報道，美國總統特朗普周六（29日）在社交媒體發文稱，委內瑞拉上空及周邊空域「被視為全面關閉」。

特朗普在帖文中表示，「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子：請將委內瑞拉上空及其周邊空域視為全面關閉」。

美國聯邦航空局此前向多家重要航空公司發出警告稱，鋻於「安全局勢惡化」以及「委境內和周邊軍事活動加強」，任何民航客機飛越委領空都會「面臨危險境況」，各航司需「謹慎行事」。委內瑞拉政府周三晚上發佈公報，宣佈正式撤銷6家外國航空公司的運營特許權，理由是這些公司配合美國對委行動，單方面停飛航線。

特朗普稱委內瑞拉上空及周邊空域「被視為全面關閉」 。美聯社

近期，美國以「緝毒」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，對委施壓。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的「販毒船」，造成80餘人死亡。美國緝毒署近年報告則顯示，委內瑞拉並非流入美國的毒品主要來源地。委內瑞拉政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。特朗普27日稱，美國可能「很快」採取行動，通過陸路打擊委內瑞拉「毒販」。