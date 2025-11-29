Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲總理阿爾巴尼斯官邸內低調辧婚禮 僅請60人愛犬任「戒指童」

即時國際
更新時間：22:33 2025-11-29 HKT
發佈時間：22:33 2025-11-29 HKT

 

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周六在首都坎培拉的官邸與伴侶喬迪·海頓（Jodie Haydon）舉行了一場低調而私密的婚禮。阿爾巴尼斯是澳洲聯邦政府成立124年來，第一位在任期間結婚的總理。

124年來首位總理在任內結婚

婚禮由一位民事證婚人主持，只邀請了約60位賓客，當中包括幾位內閣部長。儀式於下午在官邸舉行，媒體事後才報道此事。一對新人發表聲明稱：「我們非常高興能在家人和摯友的見證下，分享我們彼此的愛意和共度餘生的承諾。」

聲明提到，新人親自寫婚禮誓詞，由愛犬托托擔任「戒指童」，花童則是海頓5歲的小侄女艾拉。

62歲的阿爾巴尼斯離過婚，育有一子。他在去年情人節向46歲的海頓求婚，海頓從事金融業務，2020年在墨爾本的一次商務晚宴上邂逅阿爾巴尼斯。

兩人最初計劃在今年5月大選前舉辦一場盛大的婚禮，阿爾巴尼斯甚至想邀請視為私人好友的加拿大前總理杜魯多參加。但執政工黨策略師擔心，在生活成本危機期間舉辦奢華婚禮，可能會影響政府連任。最後阿爾巴尼斯決定將婚禮延至大選後舉行。澳洲國會周四剛開始休會，兩人的婚禮就在周六舉行。

 

