婚姻平權 | 東京高院裁定禁同性婚姻合憲 同志怒吼：會戰鬥到底

即時國際
更新時間：12:37 2025-11-29 HKT
發佈時間：12:37 2025-11-29 HKT

日本東京高等法院周五裁定，日本禁止同性婚姻的法律符合憲法。由於過去多數地方法院裁定禁止同性婚姻違憲，這項判決不僅推翻了全國法院趨勢，更令日本成為十國集團（G7）中唯一未完全承認同性伴侶合法地位的國家，人權團體抨擊這是倒退的一步。

G7唯一未承認同性婚姻國家

此前札幌、大阪等地方法院都曾裁定禁止同性婚姻的法律違憲，為日本推動婚姻平權帶來希望，但今次東京高院的裁決，卻令聚集在法院外的原告及法律團隊失望與憤怒。

大批同志聚集在東京高等法院外。美聯社
大批同志聚集在東京高等法院外。美聯社
地方法院都曾裁定禁止同性婚姻的法律違憲，為日本推動婚姻平權帶來希望。路透社
地方法院都曾裁定禁止同性婚姻的法律違憲，為日本推動婚姻平權帶來希望。路透社

高院法官東谷步指出，同性婚姻相關法律應先在國會中進行審議，因此作出相關禁令合憲判決。

原告：無法理解裁決結果

法院外的原告們高舉「不公判決」的標語抗議，原告之一的河內志乃指出無法理解裁決結果，她質疑地表示：「這就是正義嗎？法院到底有沒有在看我們？有沒有考慮到下一代？」

她的伴侶鳩谷裕美則對司法體系是否「站在我們這一邊」表示懷疑，但她也堅定地說，他們會「持續戰鬥下去」。

國際特赦：破壞性倒退

國際特赦組織批評這項裁決是婚姻平權道路上的「破壞性倒退」，並呼籲日本政府必須積極推動同性婚姻合法化，讓同志伴侶能充分享有與異性戀伴侶相同的婚姻權利。

日本目前是G7中唯一尚未完全承認同性婚姻的國家。在亞洲地區，目前也僅有台灣、泰國和尼泊爾實現同性婚姻合法化。

儘管東京高院的判決結果不盡人意，但此案仍將被提交至最高法院進行最終審理，同志社群表示努力不會停止。

