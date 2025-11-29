Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲豬瘟 | 西班牙爆非洲豬瘟疫情 對華豬肉出口全面叫停

即時國際
更新時間：09:00 2025-11-29 HKT
發佈時間：09:00 2025-11-29 HKT

西班牙巴塞隆拿附近發現2頭野豬死亡並驗出染上非洲豬瘟後，西班牙農業部宣布已暫停所有對中國豬肉出口。

這是30年來西班牙首見非洲豬瘟疫情，正值西班牙積極爭取中國市場、希望提升豬肉出口市佔率之際，同時中國也因反傾銷調查，對歐盟豬肉產品加徵關稅。

相關新聞：
非洲豬瘟｜西班牙時隔31年再現病例 對非歐盟國家出口自動暫停

中國已因反傾銷調查，對歐盟豬肉產品加徵關稅。路透社
中國已因反傾銷調查，對歐盟豬肉產品加徵關稅。路透社
西班牙正積極爭取中國市場、希望提升豬肉出口市佔率。路透社
西班牙正積極爭取中國市場、希望提升豬肉出口市佔率。路透社
西班牙巴塞隆拿附近發現2頭野豬死亡並驗出染上非洲豬瘟。法新社
西班牙巴塞隆拿附近發現2頭野豬死亡並驗出染上非洲豬瘟。法新社
克羅地亞較早前也爆發非洲豬瘟。路透社
克羅地亞較早前也爆發非洲豬瘟。路透社

西班牙農糧生產衛生與動物福利總局局長加西亞（Emilio Garcia）在記者會上指出，停運措施是按近期與北京達成的雙邊協議實施，等中國宣告協議啟動後，受非洲豬瘟影響以外地區將可恢復對中國出口。

正值西班牙積極爭取中國市場

根據西班牙農業部數據，巴塞隆拿位於加泰隆尼亞地區，這個地區佔西國豬場7%左右。

法國商品研究機構Cyclope分析師希米爾（Jean-Paul Simier）說：「這並不是個好消息，自7月以來，豬肉價格已下跌2成，歐洲市場本已面臨困境，最大的歐盟豬肉出口國面臨亞洲、特別是中國可能實施禁運的風險。」

西班牙豬業聯盟Interporc國際事務總監米格爾（Daniel de Miguel）表示，根據最近簽署的協議，西班牙其他地區的豬肉業者將可繼續向中國及歐盟出口產品，但如日本等其他國家可能祭出全面禁令。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
15小時前
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 政府18區設弔唁處 工程公司3負責人涉誤殺獲准保釋
突發
5小時前
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零
樓市動向
9小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
大埔宏福苑五級火│災民借長鏡遙望燒毀家園 悽然落淚 經歷火劫「仲住得嗎?」
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜房委會即時放寬按揭貸款規定 業主可延期還款即時生效
大埔宏福苑五級火｜房委會放寬未補地價業主按揭貸款規定 允延期償還供款
社會
3小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
17小時前
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
01:10
大埔宏福苑五級火︱李家超早上率官員政總默哀3分鐘 政府建築物下半旗致哀
政情
7小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
6小時前