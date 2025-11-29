非洲豬瘟 | 西班牙爆非洲豬瘟疫情 對華豬肉出口全面叫停

西班牙巴塞隆拿附近發現2頭野豬死亡並驗出染上非洲豬瘟後，西班牙農業部宣布已暫停所有對中國豬肉出口。

這是30年來西班牙首見非洲豬瘟疫情，正值西班牙積極爭取中國市場、希望提升豬肉出口市佔率之際，同時中國也因反傾銷調查，對歐盟豬肉產品加徵關稅。

相關新聞：

中國已因反傾銷調查，對歐盟豬肉產品加徵關稅。路透社

西班牙正積極爭取中國市場、希望提升豬肉出口市佔率。路透社

克羅地亞較早前也爆發非洲豬瘟。路透社

西班牙農糧生產衛生與動物福利總局局長加西亞（Emilio Garcia）在記者會上指出，停運措施是按近期與北京達成的雙邊協議實施，等中國宣告協議啟動後，受非洲豬瘟影響以外地區將可恢復對中國出口。

正值西班牙積極爭取中國市場

根據西班牙農業部數據，巴塞隆拿位於加泰隆尼亞地區，這個地區佔西國豬場7%左右。

法國商品研究機構Cyclope分析師希米爾（Jean-Paul Simier）說：「這並不是個好消息，自7月以來，豬肉價格已下跌2成，歐洲市場本已面臨困境，最大的歐盟豬肉出口國面臨亞洲、特別是中國可能實施禁運的風險。」

西班牙豬業聯盟Interporc國際事務總監米格爾（Daniel de Miguel）表示，根據最近簽署的協議，西班牙其他地區的豬肉業者將可繼續向中國及歐盟出口產品，但如日本等其他國家可能祭出全面禁令。