以巴衝突｜2巴勒斯坦男舉手跪地投降仍遭槍殺 以軍冷血處決畫面曝光

以色列士兵涉嫌於27日，在約旦河西岸地區殺害2名示意投降的巴勒斯坦男子。以色列軍方正展開調查。

阿拉伯電視台頻道播出的畫面顯示，當時一名26歲及一名37歲巴勒斯坦男子舉起雙手，甚至跪在地上，示意身上並未攜帶武器或爆炸裝置，並在以軍士兵的要求之下返回建築物內，但隨後卻遭近距離槍殺。巴勒斯坦指控以色列冷血處決行徑。

外媒報道，事發於約旦河西岸城鎮傑寧（Jenin），26歲男子阿卜杜拉（Al-Muntasir Abdullah）和37歲男子阿薩薩（Yousef Asasa）當時從一棟建築物內走出來。

片中，2名男子均掀起上衣、舉起雙手，甚至跪在地上，向以軍示意身上並無武器或爆裂物，沒多久便遵照以軍指示返回建築物內。2名男子作投降狀，但接着槍聲響起，以軍士兵站在屍體附近。

以軍稱追捕恐襲疑犯

以色列國防軍和警方發布聯合聲明，表示當時以色列正在追捕涉嫌投擲爆裂物、朝安全部隊開火等恐怖活動的在逃人士。以軍包圍嫌疑人所在的建築物，並對建築物使用機具，2人才步出建築物，後來以色列人員朝嫌疑人開火，「現場指揮官正在審查這起事件」。

巴勒斯坦總理辦公室譴責以色列「冷血處決」2名男子，並稱這是公然違反國際人道主義法的法外處決行徑。