特朗普宣布暫停「第三世界」移民 痛批拜登政策為擾亂社會元兇

昨天（27日）兩名美國國民警衛軍被阿富汗公民槍擊，當天稍晚美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體上宣布，美國將「永久暫停所有來自第三世界的移民（will permanently pause migration from all Third World Countries）」，表示此決定是為了讓美國制度得以恢復正常。

帖文使用激烈反移民言論

綜合外媒報道，特朗普在感恩節當天宣布政府將「終止所有向非公民提供的聯邦福利和補貼」。根據美國官方人口普查的數據，全美非公民人數已經達到5300萬人，特朗普表示當中包括「來自失敗國家」的人，甚至出身幫派和監獄，是造成美國高犯罪率和赤字問題的群體。然而，他沒有為這個指控提供任何證據。

特朗普形容，「真正愛國的美國人雖然心裡極為痛苦，但出於善良，選擇不抱怨、不鬧事，只能默默忍受國家發生的變化——但這種情況正在一點一滴地吞噬他們。」他以一個年入3萬美元的綠卡持有人為例，稱其家庭每年可獲得共5萬美元的各類補貼，造成二戰以來美國最嚴峻的社會失序，導致學校、醫院、住屋等各方面的問題。

特朗普表示拜登（Joe Biden）政府批准的非法入境案將會被撤銷，「對美國沒有貢獻或者不愛國的人」將會被驅逐，相關部門也將遣返「任何依賴政府、構成安全威脅、或不符合西方文明價值觀的外國人」。他稱政府將致力於減少擾亂社會的族群，強調「反向移民（reverse migration）」的必要性。

不過，特朗普並沒有具體說明有關「暫停」移民措施的實際做法，他也沒有明確界定哪些國家屬於他所說的「第三世界」。