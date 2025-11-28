外國人申請居留手續費 日本政府擬大幅上調 與歐美水平看齊

日本傳媒引述消息人士披露，日本政府正在評估於明年度起，大幅上調外國人變更居留權與申請永久居留權的手續費，達到歐美國家同等標準，增加的收入或用於對外國人的政策。日本出入國在留管理廳今年4月起，因為物價高漲等理由，已經調漲申請居留權的手續費。

申請永久居留費擬增至10萬日圓

目前若在窗口辦理這些手續，變更居留資格與更新居留期限的手續費為6000日圓（297港元）；申請永久居留權的費用則為1萬日圓（495港元）。

日本出入國在留管理廳今年4月起，因為物價高漲等理由，已經調漲申請居留權的手續費。法新社

截至今年6月底，在日本居留的外國人數達395萬6619人，創下新高。法新社

高市早苗在本月4日召開關於外國人政策的相關閣僚會議首次會議上，指示要參考主要國家的收費水平等調整手續費。美聯社

而日本政府目前正在評估的新方案，擬把變更居留權與更新居留期限的手續費，上調到3萬到4萬日圓（約1485元到1980港元）；申請永久居留權的部分，評估增至10萬日圓（約4950港元）以上。

申請居留期限長短或額外加價

此外，日本政府還打算推出根據申請在留期限長短額外加價的方案。

出入國在留管理廳官員表示，目前的手續費與海外相比，仍比較便宜，今後將上調至接近歐美主要國家的平均水平。

日本政府為此將參考相關手續費比日本昂貴的其他國案例。執政自民黨周四召開黨內相關小組會議期間，也提到此事，並確認之後將開始具體評估。

在日居留外國人逾395萬 創新高

日本首相高市早苗在本月4日召開關於外國人政策的相關閣僚會議首次會議上，指示要參考主要國家的收費水平等調整手續費。

日本現行的入國管理法規定，相關手續費上限為1萬日圓。預料日本政府明年會在通常國會修法，以調整上限。另外，關於遊客等短期滯留人員，日本政府也在考慮上調訪日外國人的簽證申請手續費。

截至今年6月底，在日本居留的外國人數達395萬6619人，創下新高。

