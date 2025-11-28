日本在周邊島嶼部署進攻性武器 俄斥損害地區安全穩定 嚴重威脅鄰國

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評日本在周邊島嶼部署進攻性武器，指出此類軍事動作損害地區安全穩定，對鄰國構成嚴重威脅。

扎哈羅娃周四（27日）在俄羅斯外交部例行記者會上，就日本防衛大臣小泉進次郎稱在台灣島以東約110公里的與那國島部署導彈一事，回答中國新華社記者提問時說，俄方密切關注日本政府推動再軍事化進程中的言論和動向，並已多次通過外交渠道向日方發出警告，反對日本以任何藉口、任何方式部署美國中程導彈。

小泉表示，在與那國町部署導彈的計畫如預期進行中。 X@shinjirokoiz

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評日本在周邊島嶼部署進攻性武器。路透社

俄方認為，日本首相高市早苗關於可能修改「無核三原則」的言論具有挑釁性。美聯社

批評高市早苗「無核三原則」挑釁

扎哈羅娃說，日本在美國指使下，不斷將周邊島嶼打造成軍事據點，大量部署防禦性和進攻性武器裝備。此類軍事動作進一步加劇地區安全緊張局勢，對鄰國構成嚴重威脅。她認為，這些島嶼上的居民承受著軍事部署帶來的衝擊，其和平願望被日本政府忽視。

扎哈羅娃強調，80年前這些島嶼上發生的激烈衝突正是因為當時日本統治者的錯誤，而現在的日本政府再次選擇了侵略性的軍國主義道路。

扎哈羅娃還說，日本首相高市早苗關於可能修改「無核三原則」的言論具有挑釁性，「如果他們在這個方向上採取實際行動，必將對全球戰略安全保障帶來不可逆轉的後果」。