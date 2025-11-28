Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本在周邊島嶼部署進攻性武器 俄斥損害地區安全穩定 嚴重威脅鄰國

即時國際
更新時間：12:38 2025-11-28 HKT
發佈時間：12:38 2025-11-28 HKT

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評日本在周邊島嶼部署進攻性武器，指出此類軍事動作損害地區安全穩定，對鄰國構成嚴重威脅。

扎哈羅娃周四（27日）在俄羅斯外交部例行記者會上，就日本防衛大臣小泉進次郎稱在台灣島以東約110公里的與那國島部署導彈一事，回答中國新華社記者提問時說，俄方密切關注日本政府推動再軍事化進程中的言論和動向，並已多次通過外交渠道向日方發出警告，反對日本以任何藉口、任何方式部署美國中程導彈。

相關新聞：
中日惡化｜日本與那國島部署導彈 外交部：極其危險

小泉表示，在與那國町部署導彈的計畫如預期進行中。 X@shinjirokoiz　　
小泉表示，在與那國町部署導彈的計畫如預期進行中。 X@shinjirokoiz　　
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評日本在周邊島嶼部署進攻性武器。路透社
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評日本在周邊島嶼部署進攻性武器。路透社
俄方認為，日本首相高市早苗關於可能修改「無核三原則」的言論具有挑釁性。美聯社
俄方認為，日本首相高市早苗關於可能修改「無核三原則」的言論具有挑釁性。美聯社

批評高市早苗「無核三原則」挑釁

扎哈羅娃說，日本在美國指使下，不斷將周邊島嶼打造成軍事據點，大量部署防禦性和進攻性武器裝備。此類軍事動作進一步加劇地區安全緊張局勢，對鄰國構成嚴重威脅。她認為，這些島嶼上的居民承受著軍事部署帶來的衝擊，其和平願望被日本政府忽視。

扎哈羅娃強調，80年前這些島嶼上發生的激烈衝突正是因為當時日本統治者的錯誤，而現在的日本政府再次選擇了侵略性的軍國主義道路。

扎哈羅娃還說，日本首相高市早苗關於可能修改「無核三原則」的言論具有挑釁性，「如果他們在這個方向上採取實際行動，必將對全球戰略安全保障帶來不可逆轉的後果」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．直播｜增至128死 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
突發
54分鐘前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
股市
5小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
01:17
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
01:35
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
社會
5小時前
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 專家分析細說應變知識
即時國際
6小時前
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
影視圈
6小時前
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
醫生教室
4小時前