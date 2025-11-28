俄烏戰爭｜普京︰烏軍必須撤出佔領區 烏總統幕僚：不會同意領土換和平

俄羅斯總統普京表明，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓涅茨克等地，否則俄軍將繼續武力行動。普京又重申烏克蘭領導層「不合法」的說法，認為目前的烏克蘭領導層不合法，因此在法律上不可能與基輔簽署協議。而烏克蘭總統澤連斯基的幕僚長葉爾馬克則重申，澤連斯基不會同意以割讓領土換取和平，不會簽署任何割讓領土的協議。

普京周四訪問吉爾吉斯時表示，如果烏軍撤離他們目前所控制的土地，俄方就會停止戰鬥。若不撤離，俄國將以軍事手段完成目標。

普京表明，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎。美聯社

紅軍城戰況激烈，普京指該區已被俄軍包圍。路透社

澤連斯基稱，美烏下周將舉行進一步會談。美聯社

普京：俄軍已包圍紅軍城

普京又表示，俄軍已包圍烏東頓涅茨克地區的波克羅夫斯克（紅軍城）及米爾諾格勒；該些地區是戰事最激烈，也是莫斯科主力攻擊目標之一。

普京指出，俄方軍事行動「幾乎無法阻擋，因此外界已經無力回天」。

俄佔烏20%領土

目前俄羅斯控制約20%的烏克蘭領土。土地佔領問題是和平進程中最大的爭議焦點之一，基輔已表明絕不可能讓出被佔領的地區。

澤連斯基的幕僚長葉爾馬克周四接受美國《大西洋月刊》訪問時重申，澤連斯基不會同意以割讓領土換取和平。

葉爾馬克說：「只要澤連斯基還是總統，就沒人會指望我們放棄領土，他不會簽署任何割讓領土的協議。」

美烏代表本周續會談

澤連斯基表示，烏克蘭的團隊將與美國代表在本周末會面，繼續推進在日內瓦會談中達成的各項共識，以期找到一條通往和平與安全保障的道路。烏克蘭代表團將做好充分準備，專注於進行有意義的工作。

澤連斯基又稱，下周將舉行進一步會談，雙方代表團和他本人都將參與，但他沒有透露具體細節。

美國先前在尚未徵詢烏克蘭與歐洲盟友意見下，提出最初的28點和平方案，內容包括基輔撤出烏東頓涅茨克地區，而則會承認頓涅茨克、克里米亞和盧甘斯克地區為俄羅斯領土。

而在基輔與歐洲方面的批評下，美國隨後縮減最初方案內容至19點，但新版細節尚未公布。