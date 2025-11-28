羅浮宮加價 | 非歐盟訪客要多付近百港元 影響中英美遊客

羅浮宮博物館宣布，將提高大多數非歐盟遊客的門票價格，加幅為45%，這意味包括美國、英國和中國遊客在內的遊客，將需要多支付10歐羅（約90港元）才能入場。

博物館表示，今次加價旨在每年籌集2000萬歐羅（1.78億港元）的資金，以解決「結構性問題」。該博物館上月曾發生震驚全球的拿破崙珠寶被盜竊事件。

參觀羅浮宮的訪客，以美國人數最多。法新社

羅浮宮發生驚天劫案後，警方加強保安。美聯社

賊人利用升降梯爬入羅浮宮展館盜竊。法新社

羅浮宮是全球最受歡迎的博物館。路透社

門票增幅45%

博物館和職員工會在博物館董事會會議批准加價措施後表示，從明年1月14日起，來自歐盟以外，以及冰島、列支敦士登和挪威的遊客將需要支付32歐羅（約332港元）購買門票，比前一年加價10歐羅。

羅浮宮發表的報告顯示，2024年該館接待了870萬名遊客，其中69%為外國遊客。報告稱，美國遊客數量最多，中國遊客位居第3。

多個工會斥歧視

多個工會則批評館方取消對所有國籍訪客統一收取入場費的決定，其中法國民主工會聯盟（CFDT）警告，這將被視為「歧視」。

10月19日，羅浮宮遭4名賊人闖入劫掠，僅花7分鐘就盜走了總值約1.02億美元（7.9億港元）的珍貴珠寶，隨後騎著電單車逃離現場。

官方調查顯示，博物館保安設備不足，博物館管理層也曾就館舍存在的問題發出警告。