日本打擊外國人欠醫療費 或欠500港元即列黑名單拒入境

即時國際
更新時間：17:55 2025-11-27 HKT
發佈時間：17:55 2025-11-27 HKT

日本政府將對外國遊客積欠醫療費問題收緊管制，正研擬將現行的欠費門檻從20萬日圓（約9,950港元）大幅調降至1萬日圓（約500港元）。自2026年度起，凡在日本就醫後欠費1萬日圓的外國人，有機會列入黑名單並被禁止入境。

突發病或意外受傷治療後走數

《日本經濟新聞》報道提及的情況，包括外國旅客訪日期間因突發疾病或意外受傷就醫，事後卻拒絕支付醫療費用。日本政府在自民黨外國人政策本部26日召開專案小組初次會議時，提出上述方案。

日本政府將對外國遊客積欠醫療費問題收緊管制。 路透社示意圖
日本政府將對外國遊客積欠醫療費問題收緊管制。 路透社示意圖

現時厚生勞動省負責蒐集各醫療機構通報的欠費資料，欠款20萬日圓以上的外籍人士若再度申請入境，當局可採取拒絕入境等措施。

新政策不僅針對短期遊客，2027年度起將擴至中長期居留的外國人也適用。若是持有居留資格的外籍人士積欠醫療費用，則無法延長居留期限，且離開日本後可能被拒絕再次入境。當局並正在研究強制外國人入境前投保民間醫療險的可行性。

稍後擴至中長期居留外國人

此外，稅費及社會保險費欠繳情形也將納入居留資格審核考量。根據厚生勞動省調查，外國人國民健康保險費繳納率僅63％，遠低於整體93％。首相高市早苗已指示相關部門，於2026年1月前完成基本方針制定。

