馬克龍將宣布恢復志願兵役　應對俄羅斯威脅

即時國際
更新時間：15:56 2025-11-27 HKT
發佈時間：15:56 2025-11-27 HKT

據法新社報道，法國總統馬克龍將於周四宣布，鑑於俄羅斯的威脅日益增加以及歐洲爆發新衝突的風險升高，法國將恢復自願兵役。

法國目前有約20萬名現役軍人和4.7萬名後備役軍人，預計到2030年將分別擴增至21萬與8萬。

法國總統馬克龍即將宣佈恢復志願兵役，以應對俄羅斯的威脅。美聯社
法國總統馬克龍即將宣佈恢復志願兵役，以應對俄羅斯的威脅。美聯社

一位不具名總統府官員透露，馬克龍預計於格林威治時間上午10時（本港下午6時），在造訪法國東南部阿爾卑斯山一支步兵旅時宣布上述改革。

這項宣布正值俄羅斯全面入侵烏克蘭3年半之際。馬克龍和其他法國官員警告，莫斯科可能不會止步於烏克蘭邊界。法軍總參謀長曼頓（Fabien Mandon）上周警告，法國必須準備好「失去孩子的準備」，並稱俄羅斯「正準備在2030年前與我們的國家發生衝突」。這番言論在國內引起軒然大波。

馬克龍向RTL廣播電台透露，他將宣布一項「國民服役的新形式」，但未透露細節。知情人士向法新社透露，當局計劃第一年訓練2000至3000名志願軍，目標是逐步增加至每年5萬人，採自願原則。

歐洲約有十幾個國家仍保留某種形式的徵兵制度，但方式並不一致。除了法國，近期拉脫維亞、立陶宛等國家也重啟徵兵制度。

 

 

