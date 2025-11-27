Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 外牆翻新引火 燒2天72死

即時國際
更新時間：10:23 2025-11-27 HKT
發佈時間：10:18 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火目前造成44死、279人失蹤。這場大火令人不禁想起英國倫敦2017年的「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）火警，當時這棟有逾40年歷史、樓高27層的住宅大樓外牆覆蓋了易燃鋁板，燒了整整2天，72人遇難。

2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社

「格蘭菲塔」位於倫敦西部，曾是密集式住宅，共有127戶住家、約600名住戶，住客多為中低收入者及年長者。大樓在2015至2016年進行外牆翻新時，使用大批易燃鋁板作為隔熱層。2017年6月14日，凌晨時分電線走火引燃火苗，鋁板外牆迅速起火，並因板材與建物間空隙形成的「煙囪效應」，火勢迅速擴散。消防隊雖在24小時內宣布「火勢受控」，但大火整整燒了超過兩天才完全熄滅，72人因此喪命。

英國事後調查發現，大樓維修公司、地方政府及鋁板廠商等多方疏失是火災主因。此外，當局對消防隊當時的延遲疏散決策提出批評，認為錯誤判斷令悲劇加重。根據英國建物規定，防火設計應能支撐住戶等待救援，但這場火勢的猛烈程度已超出規範設計的預期。格蘭菲塔後被拆除，原址計劃建紀念碑以悼念罹難者。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
18分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前