大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 外牆翻新引火 燒2天72死

大埔宏福苑五級火目前造成44死、279人失蹤。這場大火令人不禁想起英國倫敦2017年的「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）火警，當時這棟有逾40年歷史、樓高27層的住宅大樓外牆覆蓋了易燃鋁板，燒了整整2天，72人遇難。

2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社

「格蘭菲塔」位於倫敦西部，曾是密集式住宅，共有127戶住家、約600名住戶，住客多為中低收入者及年長者。大樓在2015至2016年進行外牆翻新時，使用大批易燃鋁板作為隔熱層。2017年6月14日，凌晨時分電線走火引燃火苗，鋁板外牆迅速起火，並因板材與建物間空隙形成的「煙囪效應」，火勢迅速擴散。消防隊雖在24小時內宣布「火勢受控」，但大火整整燒了超過兩天才完全熄滅，72人因此喪命。

英國事後調查發現，大樓維修公司、地方政府及鋁板廠商等多方疏失是火災主因。此外，當局對消防隊當時的延遲疏散決策提出批評，認為錯誤判斷令悲劇加重。根據英國建物規定，防火設計應能支撐住戶等待救援，但這場火勢的猛烈程度已超出規範設計的預期。格蘭菲塔後被拆除，原址計劃建紀念碑以悼念罹難者。