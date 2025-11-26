Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道300公斤「古惑巨熊」終被捕獲 曾推毀獸籠性兇猛遭人道毀滅

即時國際
更新時間：07:56 2025-11-26 HKT
發佈時間：07:56 2025-11-26 HKT

日本北海道再現巨型棕熊出沒威脅居民安全。日本媒體11月25日報道，北海道北部苫前町昨晚成功在捕熊籠內擒獲一頭體型龐大的棕熊，經確認體長約1.9米、體重接近400公斤，為近年罕見巨獸。當局其後基於公共安全理由，已對該棕熊進行人道毀滅。

體型罕見　爪長17厘米　獵友會：居民暫可安心

苫前町近月多次出現巨熊蹤影，早前更有攝影畫面顯示，一頭棕熊在雪地上徘徊，面對重約300公斤、以鹿肉作誘餌的捕熊籠，不但沒有上當，反而以前爪輕鬆搖晃籠身，更直接將整個陷阱推翻後離去，被日本網民稱為「古惑熊」。

當地狩獵協會指，本月11至12日亦曾於同一位置發現一頭體重約400公斤的棕熊，相信此次落網者正是同一頭巨熊。

最新捕獲的棕熊經量度後，體長達1.9米，體重約380至400公斤，爪長達17厘米，體格之巨大在北海道亦屬少見。苫前町狩獵協會分部會長林豐行表示，此等體型的棕熊極罕有，能成功處置牠，令居民暫時安心。

他同時坦言，苫前町一帶近期頻見熊掌印，「並非只有這一頭」，提醒居民仍需保持警惕。他亦希望能盡早下大雪，好讓棕熊返回山區洞穴冬眠，減少與人類接觸的機會。

今年以來，日本多地爆發「熊患」。截至目前，北海道及本州多個地區錄得至少 13人死亡、逾100人受傷 的棕熊襲擊事件，創下歷史新高，引發社會高度關注。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前