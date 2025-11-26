北海道300公斤「古惑巨熊」終被捕獲 曾推毀獸籠性兇猛遭人道毀滅

日本北海道再現巨型棕熊出沒威脅居民安全。日本媒體11月25日報道，北海道北部苫前町昨晚成功在捕熊籠內擒獲一頭體型龐大的棕熊，經確認體長約1.9米、體重接近400公斤，為近年罕見巨獸。當局其後基於公共安全理由，已對該棕熊進行人道毀滅。

體型罕見 爪長17厘米 獵友會：居民暫可安心

苫前町近月多次出現巨熊蹤影，早前更有攝影畫面顯示，一頭棕熊在雪地上徘徊，面對重約300公斤、以鹿肉作誘餌的捕熊籠，不但沒有上當，反而以前爪輕鬆搖晃籠身，更直接將整個陷阱推翻後離去，被日本網民稱為「古惑熊」。

當地狩獵協會指，本月11至12日亦曾於同一位置發現一頭體重約400公斤的棕熊，相信此次落網者正是同一頭巨熊。

最新捕獲的棕熊經量度後，體長達1.9米，體重約380至400公斤，爪長達17厘米，體格之巨大在北海道亦屬少見。苫前町狩獵協會分部會長林豐行表示，此等體型的棕熊極罕有，能成功處置牠，令居民暫時安心。

他同時坦言，苫前町一帶近期頻見熊掌印，「並非只有這一頭」，提醒居民仍需保持警惕。他亦希望能盡早下大雪，好讓棕熊返回山區洞穴冬眠，減少與人類接觸的機會。

今年以來，日本多地爆發「熊患」。截至目前，北海道及本州多個地區錄得至少 13人死亡、逾100人受傷 的棕熊襲擊事件，創下歷史新高，引發社會高度關注。