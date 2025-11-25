Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓女老師帶1歲兒跟學生開房 與未成年人發生性行為證據不足不獲起訴

即時國際
更新時間：15:30 2025-11-25 HKT
發佈時間：15:30 2025-11-25 HKT

南韓一名女高中老師被前夫（當時未離婚）揭發與學生發展婚外情，更曾帶同1歲的兒子跟學生前往旅館。按照離婚訴訟兩人均須向前夫賠償，但今日（25日）首爾南部地方檢察廳宣布不會就女老師涉嫌與未成年人發生性行為提出起訴，前夫堅持提出再議。

曾因出軌賠償37萬

韓媒《中央日報》報道，女子被控訴在2023年8月到2024年1月已婚期間與學生發展婚外情，其前夫更附上兩人在旅館裡相擁、接吻的閉路電視片段和訂房紀錄作為證供。前夫稱在女子的衣物和學生住處附近的煙頭發現兩人的DNA，因為這些證物，離婚訴訟庭判女子和學生分別向前夫支付賠償金7000萬韓圜（約37萬港元）以及1000萬韓圜（約5.3萬港元）。

雖然女子涉嫌與未成年人發生性行為，或觸犯《兒童福祉法》。檢方經調查後發現無法證明學生滿18歲前兩人曾發生關係（即2023年9月前），雖然女子帶同1歲的兒子一同前往旅館，但也沒有發現他曾受虐待，最後認為證據不足故決定不起訴。

前夫則回應他會要求再議，因為若案件不獲起訴，女子就可以繼續擔任老師一職，這將會「毀掉」南韓的教育。

